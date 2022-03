Quando qualcuno non sa cucinare la gente spesso dice che non sa fare neanche un uovo fritto. Questo modo di dire è molto in voga perché effettivamente questo alimento di origine animale è abbastanza veloce e semplice da portare in tavola. Questo però non significa che farlo bene sia un gioco da ragazzi. Anzi, per portare in tavola delle uova perfette e non improvvisate ci vuole molta attenzione. Basta pensare alla ricetta alla Benedict (in italiano dette “in camicia”) che spesso dà dei grattacapi. Lo stesso vale per quando si vuole ottenere l’uovo sodo, ma con l’interno colante. Per questo oggi spieghiamo un modo molto semplice per farlo , e niente bollitura e nessuna pentola sporca. Ecco dunque il segreto per riuscire in questa impresa senza faticare.

Le tecniche più in voga

Uno dei modi per ottenere un effetto da chef consiste nella scelta e nella conservazione della materia prima. È meglio infatti prediligere le uova comprate da un produttore locale: quando non fosse possibile, prediligere quelle prodotte da un allevamento all’aperto. Poi, quando le si posiziona in frigo è importante non metterle nelle ante laterali o attaccate alle pareti. Infatti, come abbiamo già spiegato, questo potrebbe rovinarle. È anche importante contare bene il tempo di cottura, che in questo caso deve essere tassativamente di 6 minuti. Bisogna poi anche metterle nell’acqua solo nel momento in cui si cominciano a vedere le bollicine al centro e calcolare il tempo da quel momento lì.

Niente bollitura e nessuna pentola sporca per queste uova barzotte perfette con il tuorlo morbido e cremoso

Per evitare di sporcare le pentole e di dover prestare tutta questa attenzione, basta utilizzare un piccolo escamotage: la famosa friggitrice ad aria. Questo elettrodomestico da qualche tempo ha cominciato a conquistare le case degli italiani, perché oltre ad essere molto pratica, permette anche di cucinare delle pietanze che sembrano fritte, ma che invece sono preparate con pochissimo olio. Quindi consigliamo di lavare al meglio la parte esterna delle uova crude e poi di metterle nel cestello apposito. Chiudere il macchinario e impostare la temperatura a 130 gradi per 12 minuti. Se si vuole risparmiare tempo va bene anche lasciarle per 8 minuti a 160 gradi. È importante però non aggiungere nessun altro ingrediente, come olio o acqua, a questo processo.

