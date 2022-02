Molti credono che i biscotti siano per forza un tabù per la dieta. Ma non tutti i biscotti sono concentrati di burro e zucchero raffinato, nemici di glicemia alta e diabete. Alcuni possono essere persino alleati della nostra salute.

Oggi vediamo una ricetta, consigliata dalla Fondazione Veronesi, per preparare in casa degli ottimi biscotti alle albicocche. Con questi biscotti ipocalorici e altamente digeribili, potremo concederci qualche “sgarro” in più. Oltre a essere pieni di gusto e sapore, i biscotti alle albicocche possono essere preziosi per l’organismo. Vediamo in che modo e come prepararli.

Biscotti alle albicocche fatti in casa: tanto gusto con tutti ingredienti amici della salute

Per preparare i nostri biscotti alle albicocche fatti in casa, seguendo le regole della Fondazione Veronesi, dobbiamo fare incetta di ingredienti amici della salute. Nello specifico, abbiamo bisogno di:

una tazza di uvetta;

una tazza di semi di girasole tostati;

una dozzina di albicocche disidratate;

una tazza di farina di segale;

una tazza di mela secca fatta a fettine;

mezza tazza di farina di mandorle;

circa tre cucchiai di olio di mais o di arachidi;

una tazza di succo di mela;

mezza tazza di pinoli.

Per prima cosa, ammorbidiamo uvetta, mela secca e albicocche disidratate immergendole nel succo di mela. Una volta ammorbidite, tagliamo in piccoli pezzi le albicocche e la mela. Dopodiché, prepariamo l’impasto, unendo insieme tutti gli ingredienti. Quando l’impasto sarà ben amalgamato dalle nostre mani, formiamo dei cerchi, che saranno i nostri biscotti, e disponiamoli su una teglia coperta di carta forno. Inforniamo i biscotti a 180 gradi per circa 20 minuti. La cottura sarà ottimale se, durante la preparazione dell’impasto, avremo preriscaldato il forno a 200 gradi.

Con questi biscotti ipocalorici e altamente digeribili facciamo il pieno di vitamina A in pochi morsi

Con la ricetta che abbiamo appena visto, prepareremo dei biscotti ipocalorici e molto digeribili. Il segreto della ricetta sono, senza dubbio, le albicocche. Questo frutto ha un indice di sazietà molto elevato ed è ricchissimo di carotenoidi, precursori della vitamina A (come indica il suo colore giallo-rosso).

In 100 grammi di albicocche (corrispondenti a circa 3 frutti) troviamo ben 360 microgrammi di vitamina A. L’unico frutto che ne contiene di più è il mango. Questo significa che, mangiando un paio di etti di albicocche, soddisfiamo l’intero fabbisogno giornaliero di vitamina A (circa 700 microgrammi).

Inoltre, le albicocche sono ricche di potassio e vitamina C. Irrobustiscono unghie e capelli e sono particolarmente indicate per gli anemici, per merito dei loro livelli importanti di ferro e magnesio.

