Spesso abbiamo voglia di dolce fatto in casa, ma rinunciamo per due motivi principali. Il primo è che ci vuole tempo a preparare una torta, tempo che molte volte, purtroppo, non abbiamo. Il secondo è che non vogliamo sgarrare dalla dieta. Pensiamo che zucchero e burro possano mettere in pericolo la nostra linea, ottenuta con mille sacrifici. Ebbene, esistono ricette di dolci fatti in casa che sfatano entrambe le obiezioni.

Per esempio, oggi vediamo come preparare uno strudel alternativo, fatto con pere e cioccolato e senza burro né zucchero. Una ricetta light e velocissima, visto che è fatta con un impasto essenziale, ricavato con pochi ingredienti. Questa ricetta è consigliata dagli esperti della Fondazione Veronesi, in quanto amica della salute.

Deliziosa anche senza burro e zucchero questa torta veloce di pere e cioccolato che si prepara nei ritagli di tempo

Partiamo dagli ingredienti. Per preparare uno strudel di pere e cioccolato a prova di dieta ma golosissimo abbiamo bisogno di:

150 g di farina tipo 0;

100 g di farina integrale;

60 g di miele millefiori o di acacia;

3 cucchiai di olio di semi di mais.

Gli ingredienti per l’impasto sono finiti. Per quanto riguarda il ripieno, invece, abbiamo bisogno di:

2 pere mature;

120 g di cioccolato fondente (almeno 72%);

una dozzina di noci;

50 g di pinoli;

50 g di mandorle;

un bastoncino di cannella (o della cannella in polvere).

Una volta radunati tutti gli ingredienti sopracitati, passiamo alla preparazione.

Impasto facile e pronto in 5 minuti

Cominciamo prendendo tutti gli ingredienti necessari per l’impasto e unendoli insieme in una scodella. Aggiungiamo anche dell’acqua (quanto basta) affinché funga da collante. Impastiamo velocemente con le mani fino a ottenere un impasto denso, ma facilmente malleabile. A questo punto, l’impasto è pronto: dovremo solo appallottolarlo, chiuderlo nella pellicola e lasciarlo riposare per circa un’ora.

Nell’attesa, laviamo le pere e tagliamole a cubetti. Con un mixer a immersione o un frullatore, tritiamo insieme cioccolato, noci, mandorle e pinoli. Dopodiché, uniamo anche la cannella, grattugiandola (se abbiamo una stecca) o versando la polvere.

Passato il tempo d’attesa dell’impasto, stendiamolo su una teglia ricoperta di carta forno. Poi, versiamoci sopra il ripieno, avendo cura di lasciare un paio di centimetri ai bordi. A questo punto, arrotoliamo l’impasto partendo dal lato lungo. Ottenuta la forma dello strudel, inforniamo per mezz’ora a 180 gradi. Serviamo la torta con una spruzzatina di cannella e scopriremo che è deliziosa anche senza burro e zucchero.

