Proteggersi dagli sbalzi di temperatura dell’estate indossando questo giubbotto trendy lanciato da Marilyn Monroe, perfetto su abiti e camicie

Le temperature che oscillano vertiginosamente, come in questi tempi, rendono indispensabile dotarsi di un capospalla da indossare sopra il nostro outfit quando l’aria si rinfresca. Ideale un giubbotto che continua a spopolare fin da quando fu lanciato da Marilyn Monroe. Un capo leggero e versatile di cui abbiamo selezionato 10 modelli da poter scegliere con prezzi vari a partire da 27,99 euro.

La primavera sta dando a tutti del filo da torcere e anche l’estate potrebbe non essere da meno. Stiamo assistendo infatti a temperature che oscillano vertiginosamente, che superano i 20 gradi ma che scendono anche al di sotto dei 15. Vi è incertezza, dunque, rispetto all’arrivo reale dell’estate che, a differenza degli altri anni, sembrerebbe ancora lontana. In ogni caso, a prescindere dal meteo che ci aspetta, sarà bene avere una giacca per affrontare la stagione estiva. Ci aiuterà in caso di possibili temperature insolitamente basse o semplicemente quando di sera l’aria diventa più fresca.

Ci serve dunque un capospalla dal tessuto leggero, ma soprattutto che abbia stile e sia versatile per esaltare ogni nostro outfit. Ebbene, diventa facilissimo proteggersi dagli sbalzi di temperatura dell’estate indossando questo giubbotto trendy che torna di moda dagli anni ‘60.

La giacca must dell’estate facilissima da abbinare

Il tessuto denim è intramontabile e trova sempre maggiore spazio nella moda. In questa stagione, poi, stiamo assistendo a una vera denim mania, con svariati capi e accessori di questo materiale. Non stupisce quindi che il giubbotto più in voga della primavera estate sia proprio quello in jeans. Un indumento diventato un vero e proprio classico, ma inizialmente indossato dai lavoratori per la propria foggia resistente.

A renderlo un capo di moda femminile fu Marilyn Monroe che lo sfoggiò sul set de Gli spostati del 1961. L’attrice lo porta abbinato a una camicia bianca e a un paio di pantaloni di jeans, un look ancora oggi chic nella sua semplicità. In effetti, la giacca denim si sposa divinamente sulle camicie, magari portate su pantaloni che snelliscono, e non meno su vestiti e gonne. Negli outfit più eleganti potremmo portarvi décolleté coi tacchi, mentre in quelli più casual scarpe basse ma alla moda.

Esistono diversi modelli di giubbotto denim, alcuni anche con inserti decorativi quali strass, perline e applicazioni di stoffa colorate. Per avere però un capospalla sempre abbinabile converrà puntare su uno semplice, sempre di moda.

Per aiutare nella scelta quante volessero acquistare un giubbotto di jeans, abbiamo trovato alcuni modelli a titolo esemplificativo, adatti alle ragazze quanto alle donne mature. Tutti i modelli presentano colletto, tasche superiori con patta e bottoni metallici: