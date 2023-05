Controlla se in soffitta hai una di queste 3 macchinette del caffè. Potresti guadagnare fino a 10.000 euro

Sapevi che ci sono vecchie macchinette del caffè che possono valere migliaia di euro? Leggi per scoprire di quali si tratta. Potresti averle impolverate in soffitta o in cantina!

Il collezionismo è un hobby che può rivelarsi assai remunerativo. Con il passare degli anni, e per tutta una serie di vari motivi, alcuni oggetti acquistano grande valore. Diventano molto preziosi e valgono ben più del loro effettivo valore.

L’ampia branca del collezionismo

Quando si parla di collezionismo, la mente va subito alla filatelia o alla numismatica. Effettivamente, esistono alcuni francobolli così rari che vengono considerati pezzi record. Lo stesso accade anche per alcune monete. Specie quelle con qualche errore di conio oppure le edizioni speciali limitate possono valere un bel mucchio di soldi. Tuttavia, il collezionismo può riguardare qualsiasi tipo di oggetto.

Possono infatti arrivare a valere moltissimo anche libri e videocassette, schede telefoniche e vecchi gettoni. Un esempio emblematico è quello delle sorpresine che negli anni ’80 si trovavano all’interno dei famosissimi ovetti di cioccolato Kinder. In questo articolo daremo un altro esempio di un oggetto molto comune che, con il tempo, ha acquisito grande valore.

Il piacere del caffè: un rito senza tempo

A farci fare affari d’oro spesso sono oggetti vetusti, rinvenuti in soffitta o nella casa delle nonne o zie molto anziane. Da sempre, il caffè è un piacere a cui pochi sanno rinunciare. Ogni momento della giornata è buono per sorseggiare una calda e fumante tazzina.

Oggi tendiamo a prendere il caffè al bar. Quando siamo a casa, la maggior parte delle persone ha ormai macchinette che funzionano con cialde e capsule. Basta schiacciare un pulsante per avere un caffè delizioso, quasi come l’espresso del bar. Sono ormai davvero in pochi, invece, i tradizionalisti che si affidano ancora alla cara e vecchia moka.

Controlla se in soffitta hai una di queste 3 macchinette per il caffè

Ovviamente, per fare il caffè, i nostri nonni non avevano a disposizione cialde e capsule, ma utilizzavano la macchinetta. Oggigiorno, le vecchie macchinette del caffè sono veri e proprio cimeli. Chi le ha ancora per casa le utilizza più che altro come soprammobile vintage. Ad ogni modo, ve ne sono alcune assai preziose, molto ricercate dai collezionisti. In generale, le macchinette del caffè più rare e costose sono quelle che risalgono ai primi anni ’30. Vennero infatti prodotte in quantità limitatissime e utilizzando materiali pregiati. I marchi più famosi sono Faema e Victoria Arduino. Nello specifico, i modelli più ambiti sono Faema E61 ed Elektra Belle Epoque.

Di certo, oltre a marca e modello, perché l’oggetto in questione abbia un certo valore, bisogna anche considerare altri fattori, in primis lo stato di conservazione dell’oggetto medesimo e il suo funzionamento. Ancora più remunerative sono poi le macchinette prodotte tra fine Ottocento e inizio Novecento. Oltre che realizzate a mano, queste prime versioni erano anche in materiali pregiati, come il bronzo e l’argento. I collezionisti più patiti sono disposti a sborsare anche 10.000 euro per uno dei rarissimi esemplari della serie Alessi Ottagonale del 1935. Ora che lo sai, corri a casa della nonna e controlla se in soffitta hai una di queste 3 macchinette!