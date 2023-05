Come togliere la ruggine dal pavimento del terrazzo? Ecco le soluzioni veloci anche per grès e marmo

Devi fare sempre i conti con la ruggine su terrazzo o balcone? Scopri la soluzione che fa per te. In poche mosse e con rimedi naturali te ne sbarazzerai, ridando la lucentezza alle tue superfici. Ecco il metodo da adottare e i passi da seguire.

Per rilassarsi da soli o invitare gli amici a prendere un tè, il terrazzo di casa è proprio comodo. Nella bella stagione lo si sfrutta spesso, ma il rischio è quello di trovarlo sporco e invaso dalla ruggine. Proprio questa è uno dei nemici più agguerriti che si ripresenta con straordinaria regolarità. Per sbarazzartene puoi semplicemente affidarti ai rimedi della nonna, che, come saprai, sono economici e sicuri per la salute. Vediamo la soluzione per vari tipi di superficie.

Le cause dell’ossidazione

Se hai trovato strisce o macchie marroncine sul pavimento del terrazzo, probabilmente si tratterà di ruggine. Questa sostanza si forma principalmente a causa dell’ossidazione del ferro. Proprio il contatto con oggetti di questo materiale potrebbe generare il problema. Per cui non bisogna escludere che sedie, tavoli e stendini siano i responsabili. Oltre a questo, anche il maltempo non aiuterebbe.

Pioggia e grandine possono compromettere le superfici, soprattutto se non si proteggono adeguatamente. Infine, occhio ai fertilizzanti che usi per le piante. Di solito contengono tracce di solfato ferroso, un elemento che potrebbe favorire l’ossidazione.

Come togliere la ruggine dal pavimento del terrazzo senza fatica

Un rimedio valido per i pavimenti lucidi e poco porosi è l’aceto bianco. Usalo per inumidire un panno di lana, che lascerai steso sulle aree colpite. Dopo circa mezz’ora rimuovilo, fai un risciacquo con acqua tiepida e sfrega delicatamente le macchie. Se la superficie del terrazzo è in marmo, invece, puoi affidarti al sale fino. Mettine una manciata sulle parti arrugginite e falla agire per un giorno. Nel frattempo, la macchia dovrebbe assorbirsi e scomparire definitivamente. Concludi il procedimento risciacquando bene.

E se hai un pavimento in grès o ceramica? In questi casi ci penserà il bicarbonato di sodio. Mischiane una dose con del succo di limone, per creare una pasta pulente pronta all’uso. Stendila sullo sporco e aspetta che faccia effetto per circa quattro ore. Passato il tempo, lava tutto e osserva il risultato. Ecco come togliere la ruggine dal pavimento del terrazzo e goderselo come nuovo.

Come impermeabilizzare il terrazzo senza rimuovere la pavimentazione?

Per tenere lo spazio esterno al riparo dagli agenti atmosferici potresti pensare di renderlo impermeabile. Puoi eseguire questo lavoro anche senza togliere tutte le piastrelle, grazie a diverse soluzioni. Un primo rimedio è la guaina liquida, che si può piastrellare e calpestare. Basterà applicarla sulla superficie e offrirà protezione dalle intemperie e dai raggi solari.

L’altra soluzione potrebbe ricadere sulle membrane polimeriche adesive. Non sono semplici da mettere, ma offrono vantaggi consistenti. Per esempio, hanno un tempo di posa decisamente basso, un’alta resistenza e si possono piastrellare subito sulla guaina.