Proteggerebbero le nostre cellule dall’invecchiamento alcuni frutti presenti ora al supermercato

Uno dei metodi più utili per risparmiare denaro quando andiamo al supermercato è acquistare frutta e verdura di stagione.

Questo modo di comprare ci garantirà anche l’acquisto di alimenti salutari e ricchi di elementi preziosi per la nostra salute. Quando troveremo sui bancali del reparto frutta i cachi, ad esempio, dovremo assolutamente acquistarli.

Questi frutti di colore arancione, con la buccia morbida e lucida, sarebbero un vero e proprio concentrato di benessere per il corpo.

Che i cachi abbiano effetti stimolanti per il nostro intestino è risaputo praticamente da tutti. Ciò che, però, si conosce meno, è la quantità di vantaggi che il consumo di questi frutti darebbe ad altre parti del corpo.

I cachi, infatti, sarebbero ricchissimi di fibre, ottime oltre che per l’intestino, anche per la salute del nostro sistema cardiovascolare. Conterrebbero preziose vitamine, ad esempio la K, preziosa per la salute delle ossa e per la coagulazione del sangue, ma anche la vitamina C e la E. In più, come se non bastasse, i cachi ci farebbero bene anche dal punto di vista dello stress.

Proteggerebbero le nostre cellule dall’invecchiamento e sarebbero gustosissimi da mangiare i cachi, ricchi di ottime proprietà

Mangiamo i cachi per il loro sapore dolce e perché sono buonissimi per preparare mille ricette. Ricavare la loro polpa, infatti, sarà davvero facile, perché ci servirà solo un cucchiaino. La polpa di questo frutto è particolarmente morbida, di consistenza perfetta anche per chi ha problemi ai denti.

Uno degli aspetti maggiormente positivi dei cachi è il loro contenuto di molecole con proprietà antiossidanti. Queste, infatti, proteggerebbero le nostre cellule dall’invecchiamento e dallo stress ossidativo. Ecco perché i cachi sarebbero dei frutti salutari, oltre che buoni.

Vediamo, quindi, in che modo usarli per preparare la marmellata

Preparare una buona marmellata è sempre un ottimo modo per consumare frutta ed evitare gli sprechi alimentari. Dopo aver preparato la marmellata, infatti, potremo stenderla su una fetta di pane o affiancarla a formaggi per fare gustosi aperitivi.

Preparare la marmellata di cachi fatta in casa prevede un procedimento molto semplice. Dopo aver sterilizzato i vasetti di vetro, ecco quali ingredienti dovremo preparare sul tavolo:

3 cachi grossi maturi;

1 bicchiere di zucchero bianco, ma anche di canna andrà bene;

Il succo di 1 limone.

Iniziamo a prendere dei cachi, quindi sbucciamoli e prendiamo tutta la polpa, aiutandoci con un cucchiaio. A questo punto dovremo cercare di tagliare col coltello tutte le parti più grandi, fino a rendere la polpa simile ad una purea. In questa fase dovremo eliminare i semi dalla polpa.

Dovremo, quindi, versare quest’ultima in una pentola dai bordi larghi, versando anche lo zucchero e il succo del limone, che avremo già spremuto. Inizieremo a mischiare il tutto lentamente e a fiamma bassa, servendoci di un mestolo, per far sciogliere tutto lo zucchero.

Dopodiché, potremo aumentare l’intensità della fiamma e portare tutto a ebollizione, continuando sempre a mescolare. La cottura dovrà proseguire per almeno mezz’ora e, quando la marmellata sarà densa, potremo considerarla pronta.

Potremo conservare la marmellata all’interno dei vasetti di vetro. In questo caso, dopo aver trasferito la marmellata nei vasetti, chiusi bene col coperchio, dovremo capovolgere questi ultimi, tenendoli a testa in giù per almeno un quarto d’ora.

Quando questo tempo sarà passato, gireremo i vasetti e lasceremo raffreddare il tutto.