Rendiamo più deliziosi i formaggi abbinando marmellate e confetture per un tagliere perfetto

Una delle scelte più comuni quando si vuole preparare un rinfresco con gli amici è quella del tagliere. Ottimi salumi e affettati del nostro territorio e deliziosi formaggi sono protagonisti di questo piatto freddo. Una tradizione tutta italiana proprio per l’ottima qualità dei nostri alimenti.

Formaggi e affettati, però, devono essere accompagnati. Mentre per i secondi basta un buon pezzo di pane e del delizioso vino rosé, per i primi possiamo osare. Infatti, i formaggi possono essere abbinati a delle marmellate e confetture specifiche che ne esalteranno il sapore. Non solo, ma renderanno il nostro tagliere ancora più curato e speciale. Sorprendiamo amici e parenti con questi abbinamenti speciali.

Rendiamo più deliziosi i formaggi abbinando marmellate che bilanciano la sapidità

Partiamo dalle basi, ovvero perché formaggi e marmellate si abbinano così bene insieme. Questi due alimenti così diversi, infatti, sono due opposti che si attraggono. I formaggi non hanno zucchero e le confetture sono perfette per bilanciare questa mancanza.

Per comprendere quale confettura scegliere, dobbiamo prima prendere in considerazione il tipo di latte usato nella produzione del formaggio. Infatti, l’intensità del gusto di quest’ultimo può variare notevolmente se è stato fatto con latte vaccino, di capra o di pecora. Anche il tipo di pasta è un elemento a cui prestare attenzione. I formaggi freschi o molli sono più dolci e quindi avranno bisogno di prodotti più acidule. I formaggi stagionati, invece, possono essere abbinati a confetture anche molto zuccherate.

Alcuni tra gli abbinamenti più famosi

Rendiamo più deliziosi i formaggi abbinando marmellate che ne esaltano il sapore. Il primo abbinamento famoso è composto da formaggi intensi e confettura di pesche, molto dolce. Per questo motivo, accompagna perfettamente formaggi piccanti o alle erbe, come il pecorino sardo o il gorgonzola. La ricotta, il Camembert e il mascarpone, invece, possono essere serviti con una deliziosa e più acidula marmellata di arance. Il sapore dolce dei formaggi freschi è un ottimo contrasto a quello acre di questa marmellata.

Per formaggi più stagionati come il Bra duro e il Piave possiamo abbinare una confettura di frutti di bosco, dolcissima, ma versatile. Infatti, quest’ultima può anche accompagnare la ricotta e la robiola, formaggi molli, ma sapidi. Infine, la confettura di pere si sposa perfettamente con formaggi stagionati come il Parmigiano Reggiano e il Pecorino di Pienza.

Qualche consiglio per il nostro tagliere di formaggi

Non bastano, però, solo gli abbinamenti per un tagliere di formaggi perfetto. Ci sono alcune regole che vanno seguite per ottenere la giusta presentazione. La prima è di scegliere almeno cinque formaggi diversi. Serviamoli sempre a temperatura ambiente ed è, quindi sempre bene ricordarsi di tirarli fuori dal frigo un paio di ore prima di consumarli.

Ogni formaggio, inoltre, deve essere tagliato in un modo preciso. I formaggi semi-stagionati vanno tagliati in triangoli, mentre quelli molto stagionati vanno serviti in scaglie. I formaggi di pecora e di capra devono essere presentati, invece, a fette e quelli molli direttamente spalmati su del pane. Così otterremo un tagliere degno da ristorante.