Come sterilizzare vasetti e biberon senza consumare gas

Sterilizzare vasetti per la passata di pomodoro, lo yogurt, la marmellata o per i prodotti sott’olio è una pratica diffusa e consigliabile.

Cosa succede se non si sterilizzano i barattoli di vetro?

Le linee guida del Ministero della Salute indicano la corretta procedura da seguire per la preparazione delle conserve fatte in casa. Da queste si evince l’importanza della sterilizzazione. Infatti sembrerebbero molti i casi di botulismo causati dal consumo di conserve non correttamente preparate.

Le conserve fatte in casa sono un’antica tradizione che abbiamo ereditato dalle nostre nonne. Da loro abbiamo anche imparato a far bollire i barattoli di vetro per eliminare i pericoli di contaminazione.

Come sterilizzare vasetti e biberon in modo rapido e senza l’uso del gas

Tradizionalmente i barattoli venivano immersi in acqua e posti sul fuoco. Si doveva portare ad ebollizione e lasciar bollire per almeno 30 minuti. Questo sistema comporta dispendio di gas che, mai come ora, è davvero troppo costoso.

Dunque occorre utilizzare un sistema alternativo che consenta di eliminare i microrganismi dal cibo e dall’aria ed evitare seri pericoli per la nostra salute.

Anche tappi e guarnizioni dovrebbero essere sterilizzati. Questi però non devono restare esposti al calore troppo a lungo. Rischieremmo infatti di deformarli rendendoli inutilizzabili.

Contro il botulino la bollitura potrebbe non bastare

L’intossicazione provocata dal batterio del botulino potrebbe portare ad una paralisi. I primi sintomi potrebbero essere problemi visivi, secchezza della bocca e debolezza muscolare. Nei casi più gravi la paralisi potrebbe interessare la capacità espressiva e respiratoria. Si tratta di una intossicazione che si può curare con una terapia farmacologica che avrebbe un recupero lento.

Le spore potrebbero sopravvivere all’ebollizione anche se la tossina viene distrutta. Dunque potrebbe essere prudente acidificare le conserve con l’aggiunta di aceto.

Sistemi alternativi di sterilizzazione

Un metodo molto veloce per sterilizzare i vasetti e non incidere sulla bolletta è quello di utilizzare il microonde. Basterà versare in ogni barattolo tre dita d’acqua e metterli nel microonde per pochi minuti. Se il nostro forno ha una potenza di 1.000 Watt serviranno al massimo 5 minuti. Una volta estratti basterà eliminare l’acqua e metterli ad asciugare capovolti. Non appena saranno asciutti dovranno essere riempiti con la conserva. C’è però un particolare da considerare. L’ambiente del microonde non è asettico. Dunque sarebbe consigliabile utilizzare delle borse per sterilizzazione. Si tratta di sacchetti che si possono acquistare online a prezzi molto contenuti e che assicurano la massima igiene e sicurezza.

Riconoscere la presenza del botulino nelle conserve e nelle marmellate

Oltre a sapere come sterilizzare vasetti e biberon, per la nostra salute è importante anche sapere riconoscere gli alimenti contaminati dalla tossina botulinica. Dovremmo fare attenzione alle confezioni gonfie, all’odore acido proprio degli alimenti rancidi, al colore ed alla consistenza sospetti. Se si tratta di sott’olio, potremmo anche verificare se vi sono bollicine d’aria che salgono verso l’apertura del barattolo e se il colore dell’olio diventa opalescente. In tutti questi casi bisogna assolutamente evitare di assaggiare il prodotto. È meglio disfarsene per non correre rischi.

