Capelli lisci e setosi al mattino senza piastra ma con 3 trucchi che tutte devono sapere e 1 rimedio naturale

Quando ci si sveglia si hanno spesso i capelli disordinati e crespi. Proprio per questo si è tentate di allisciarli con la piastra. A lungo andare usare quest’ultima può però danneggiare la chioma. Per non parlare poi del fatto che si potrebbe dover andare in università oppure a lavoro e non avere neanche tempo di accenderla. Non tutte lo sanno ma è possibile svegliarsi avendo capelli lisci e setosi anche senza usare la piastra.

Basta prendersi del tempo per sé stesse e per la propria chioma prima di andare a dormire e seguire i consigli che daremo a breve.

Se si vogliono capelli lisci e setosi anche dopo la notte ecco 3 trucchi da applicare

Per evitare l’effetto crespo e il danneggiamento dei capelli è importante coprire il cuscino con una federa di seta.

Quest’ultima si rivela molto utile anche per limitare la comparsa dei brufoli e contribuire alla prevenzione delle rughe. Pertanto è un toccasana non soltanto per i capelli ma anche per la pelle.

Un altro modo per svegliarsi con capelli liscissimi è metterli in una retina in lino oppure in cotone. Al mattino basterà toglierla e spazzolare la chioma. Meglio usare un pettine in legno, un materiale antistatico e che impedisce che i capelli diventino crespi.

Come alternativa alla retina è possibile usare i bigodini, proprio come facevano le nostre nonne. È consigliabile scegliere quelli in spugna per evitare di svegliarsi durante la notte. Anche in questo caso, al mattino bisogna toglierli e spazzolare con molta cura i capelli. Ecco che saranno lisci come non mai e del tutto privi di fastidiosissimi nodi.

L’olio di argan: un elisir di bellezza ottimo perfetto per chi vuole una chioma luminosa, idratata e senza crespo

Esiste anche un ingrediente naturale che è possibile utilizzare per rendere la chioma ancora più morbida e far sì che resti tale anche dopo la notte. Si tratta dell’olio di argan, un vero e proprio toccasana per i capelli. Si estrae dai noccioli dell’argania, un albero del Marocco. Può essere utilizzato anche da chi ha i capelli molto grassi e per districare le chiome ricce e indomabili.

Come applicarlo

Versarle l’olio di argan sui capelli rigorosamente asciutti e dopo averli lavati. Ne bastano un paio di gocce da distribuire sulle lunghezze con l’aiuto di un pettine in legno e a denti larghi. Fatto ciò non ci sarà bisogno di risciacquarlo.

Seguendo questo e gli altri accorgimenti consigliati, sarà facile avere capelli perfetti anche al mattino.