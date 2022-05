Proteggerebbe il colon e ridurrebbe la pressione questo frutto squisito a poco prezzo da consumare in questo modo alternativo

La pressione sanguigna alta potrebbe provocare problemi di non poco conto. Infatti, rappresenterebbe la nemica numero uno per la salute del cuore, in quanto potrebbe essere la responsabile di infarti. La pressione alta non darebbe particolari sintomi. Infatti, molte persone non ne sarebbero a conoscenza.

Tuttavia, sarebbe il caso di sottoporsi a dei controlli frequenti, specialmente come forma di prevenzione. La pressione alta non dovrebbe essere sottovalutata e, qualora ci fosse diagnosticata, dovremmo correggere alcune cattive abitudini, che riguarderebbero l’alimentazione e lo stile di vita.

Per esempio, dovremmo limitare l’uso del sale, il quale sarebbe il maggior responsabile dell’innalzamento della pressione, così come tutto ciò che lo contiene. Basti pensare ai formaggi, al burro e così via. Inoltre, ricordiamo che le persone in sovrappeso potrebbero soffrire, senza saperlo, di ipertensione.

Infatti, secondo la scienza, dovremmo misurare il nostro girovita perché, se avesse delle misure specifiche, potrebbe essere un “sintomo” della pressione alta. L’alimentazione giocherebbe un ruolo essenziale per migliorare la nostra salute. Vi sono, infatti, alimenti da limitare se volessimo proteggere anche il colon.

Quest’ultimo potrebbe essere particolarmente soggetto ai tumori, soprattutto superati i 60 anni d’età. Vi sarebbero diversi fattori di rischio, uno tra questi potrebbe essere l’alimentazione scorretta collegata all’obesità.

Ecco perché è molto importante fare dei controlli e migliorare, soprattutto, l’alimentazione, seguendo una dieta specifica, esclusivamente prescritta da un medico. Inoltre, l’attività fisica è essenziale non solo per perdere peso, ma anche per una serie di benefici per il nostro organismo.

La nespola

Restando sul tema dell’alimentazione, vi sarebbero alcuni alimenti capaci di aiutare l’organismo. Oggi ci focalizziamo sulla nespola, la quale, secondo Humanitas, proteggerebbe il colon e ridurrebbe la pressione. Oltre a questi benefici, la nespola, attraverso le pectine, ridurrebbe anche il colesterolo e sarebbe fonte di antiossidanti.

Inoltre, è ricca di vitamina A, utile per la salute della pelle, nonché di sali minerali. Infatti, sarebbe proprio il contenuto di potassio a favorire la salute cardiovascolare, attraverso il controllo sulla pressione sanguigna. Sembrerebbe un toccasana per la salute questo frutto estivo, che potremmo trovare a poco prezzo sui banchi dei supermercati. Infatti, sembra che sia tra i frutti meno cari.

Proteggerebbe il colon e ridurrebbe la pressione questo frutto squisito a poco prezzo da consumare in questo modo alternativo

Per 100 g di nespole potremmo assumere solamente 47 calorie, che rendono il frutto ideale qualora seguissimo un regime alimentare ipocalorico. Chiaramente, possiamo mangiare la nespola come spuntino mattutino o pomeridiano, eppure esisterebbe un modo alternativo per consumarla.

Adesso che arriva l’estate, non vi è nulla di più fresco di un frullato. Inseriamo nel frullatore 4 nespole, 50 ml di latte e un cucchiaino di miele. Mettiamo in frigo per un’ora e gustiamoci tutto il sapore della nespola, approfittando delle sue proprietà benefiche.

Tuttavia, ricordiamo che quest’articolo è solo a titolo informativo. Pertanto, invitiamo a consultare il proprio medico, che indicherà cosa mangiare e cosa fare per la protezione del colon e per l’abbassamento della pressione arteriosa.

