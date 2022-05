Il caldo in casa comincia a farsi sentire, il sole durante il giorno riscalda gli ambienti di casa e, con l’estate, questo fenomeno sarà sempre più evidente. Arriverà il momento in cui percepiremo talmente tanto caldo che dormire sarà un’impresa impossibile. Anche fare semplici attività, come le pulizie, diventerà praticamente impossibile.

A volte non basta far arieggiare le stanze durante la notte, perché di giorno il caldo comunque invaderà tutta la casa. Certo, la soluzione che potrebbe completamente risolvere il problema è possedere un condizionatore, ma non sempre è la migliore. Sia dal punto di vista ecologico che salutare. Tenerlo sempre acceso, infatti, aumenta l’inquinamento ambientale e, in più, potremmo prendere facilmente un raffreddore o acciacchi vari. Inoltre, bisognerebbe pensare ai costi, alla periodica manutenzione dei filtri per profumare gli ambienti, al riciclo dell’acqua.

Per mantenere la casa fresca senza aria condizionata anche nelle ore più calde ecco 6 trucchi infallibili

Eppure, fino a diversi anni fa bisognava arrangiarsi senza questi apparecchi tecnologici, un po’ come facevano le nostre nonne. A quei tempi non c’erano molte alternative per trovare un po’ di tregua dal caldo e si usava un semplice ventaglio e del ghiaccio. Effettivamente, basterebbe mettere in pratica dei trucchetti, che potrebbero servire a fare scendere la temperatura interna delle abitazioni, senza dover ricorrere al condizionatore.

La prima cosa da fare è usare dei tessuti estivi che rinfrescano, impiegare il lino non solo per il completo del letto, ma anche per copridivani e tende. Mentre se amiamo i tappeti, scegliamo quelli realizzati con fibre vegetali, come canapa, iuta o cotone.

Se abbiamo un terrazzo o un giardino, la scelta migliore sarebbe quella di sfruttare i rampicanti per proteggere le mura di casa dal caldo asfissiante. Un modo anche per abbellire esternamente con un tocco di verde.

Un trucchetto efficace per mantenere la casa fresca senza aria condizionata è accendere il ventilatore e posizionare nella traiettoria una ciotola con dei cubetti di ghiaccio. In questo modo il getto d’aria sarà decisamente più fresco, senza dover accendere in condizionatore.

Piccoli accorgimenti

Potrebbe contribuire a rendere gli ambienti meno caldi accendere la maggior parte degli elettrodomestici la notte, anziché il giorno. Cerchiamo di tenere spenti quelli che non utilizziamo o chiudere le porte mentre sono accesi, per isolare il calore al meglio. Anche in cucina optiamo per pietanze fredde, per usare meno piano cottura e forno.

Utilizziamo le luci LED per illuminare le camere, che emettono meno calore e sono assolutamente più economiche in bolletta.

Infine, un buon investimento è avere le finestre in vetrocamera, sia in termini di suono, ma soprattutto per evitare che il calore entri in casa. Anche in inverno, poi, potremmo avere dei vantaggi, quando accenderemo il riscaldamento.

Lettura consigliata

Altro che lavatrice e bollette stellari, per risparmiare sui consumi dobbiamo stare attenti a questo elettrodomestico