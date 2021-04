Proteggere l’orto non è mai stato così semplice se si ospiteranno 5 animaletti fantastici che aiutano a rendere bello e coloratissimo il nostro giardino

Constatare la bellezza di avere un giardino o un orto è una continua soddisfazione. Tra l’altro mantenerlo è quasi a costo zero. In questo periodo dove la primavera fa da complice, tanti hanno iniziato a piantare qualcosa come ortaggi e verdure. L’orto si è rivelata una simpatica occupazione per stare all’aria aperta e un passatempo carico di entusiasmo.

Un bellissimo hobby

Coltivare l’orto è diventato un hobby che ha effetti benefici anche sull’umore. Ciò che c’è da sapere è che qualsiasi cosa si decide di fare richiede impegno e ordine. Il piacere di cogliere ciò che con dedizione si è coltivato è soddisfacente. Una volta che poi si fa un orto, la preoccupazione consiste nell’allontanare gli animaletti che minacciano la nostra creazione e che potrebbero danneggiarlo.

Danni nel giardino

Senz’altro ci sono animaletti di cui sbarazzarsi come le formiche e le lumache che tendono a danneggiare le piante e il terreno. Si devono usare dei rimedi subito per non perdere tutto. Ormai ci sono molti metodi, alcuni naturali e meno aggressivi che tolgano del tutto questo problema.

Animaletti alleati

È difficile credere che se alcuni animali sono nocivi al nostro giardino, altri diventano alleati e aiutano al successo. Ciò vuol dire che permettono che l’orto possa restare in buona salute. Andiamo a vedere quali sono gli amici di cui abbiamo bisogno.

Proteggere l’orto non è mai stato così semplice se si ospiteranno questi 5 animaletti fantastici che aiutano a rendere bello e coloratissimo il nostro giardino.

a) Le preferite per la loro simpatia sono le coccinelle che si è sempre saputo portano anche fortuna. Per quanto riguarda invece la fortuna di averle in giardino consiste nel fatto che sono abili predatrici di afidi e cocciniglie e anche di altri insetti;

b) le oche se si lasciano libere di pascolare nei campi, si nutrono delle erbe infestanti. Concimano e fertilizzano il terreno. Sono delle super falciatrici naturali che aiutano l’agricoltore a risparmiare tempo e fatica;

c) la presenza delle rane e dei i rospi consente di usare meno insetticidi chimici. Cibandosi di insetti nocivi per le colture, infatti i rospi e le rane aiutano a tenere sotto controllo le colonie dei parassiti;

d) i lombrichi si nutrono di materiale organico presente nel terreno. Poi da non sottovalutare che i lombrichi producono l’humus. Questo è un concime naturale e fornisce alle piante importanti sostanze nutritive;

e) i centopiedi si nutrono di insetti e parassiti per questo sono molto utili per proteggere il raccolto.

Allora se vediamo nel nostro giardino questi animaletti lasciamoli tranquilli. Sono amici alleati all’obiettivo di avere un giardino bello e sano. Ecco, infatti, che proteggere l’orto non è mai stato così semplice se si ospiteranno 5 animaletti fantastici che aiutano a rendere bello e coloratissimo il nostro giardino.