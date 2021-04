Capita frequentemente di svegliarsi di cattivo umore. Ma appena si esce e ad attenderci c’è una bella giornata di sole. Questo cambia subito l’umore e tutto passa. L’agricoltura e il giardinaggio sono diventati oggetto di studio per gli psicologici. Si è visto che gli effetti benefici che provoca occuparsi di piante e ortaggi sono davvero significativi. Vivere a contatto con la natura, coltivare una pianta, un fiore o un ortaggio da a un senso di benessere. Tutto quello che può nascere infonde una nuova speranza. Vediamo perché non tutti sanno lo stupefacente potere del sole e mai più depressione se si sta all’aria aperta a fare questo.

La Garden Therapy

Esiste proprio una terapia a riguardo, si chiama Garden Therapy. Diventa proprio un trattamento psicologico per le persone che vanno incontro ad un calo dell’umore. Stare al sole e all’aria aperta, avere un’attività di cui occuparsi. Tutto questo allontana le preoccupazioni e i pensieri negativi.

Un piccolo orto da coltivare

Non è necessario avere cinquanta ettari di terreno basta un piccolo spazio di terra per fare un orto. Va bene anche un balcone che chiameremo orto urbano. Bastano un po’ di vasi per dare benefici agli occhi che guardano la bellezza di un fiore che si è curato con amore e dedizione.

Un’attività da svolgere con i bambini

Quando si hanno figli piccoli in casa diventa indispensabile inventarsi sempre qualcosa. Il giardinaggio è un buon metodo che li distrae e li fa sentire utili. Dietro tutto questo si trova anche un messaggio importante da insegnare ai figli. Amare e rispettare la natura. Il rispetto che si insegna ai figli per le piccole cose. Ritornerà domani quando saranno più grandi. Un rispetto più grande per la vita e quello che rappresenta. Tra l’altro l’aria pulita e il rilassamento che crea quest’attività, rafforza quel senso di serenità che si ha bisogno di ritrovare.

Ritrovare sé stessi

Il giardinaggio è un’attività che si può svolgere anche da soli. A volte ciò che si è costretti a vivere è una vita frenetica con molti impegni. Allora quest’attività diventa un luogo dove ritrovare sé stessi. I nostri pensieri liberi. Dedicare il tempo all’orto o al giardino, partecipare alla nascita di un fiore e curarlo. Questo affinché cresca e diventi ancora più bello, ha un impatto sulla nostra anima e porta pensieri positivi.

Un consiglio quindi, quando il nostro umore non accenna a salire. Si deve cercare assolutamente uno spazio dove fare un orto o un giardino. Non importa se si tratta di un piccolo terrazzo. Una rosa che nasce può salvare la mente e la vita. Ecco perché non tutti sanno lo stupefacente potere del sole e mai più depressione se si sta all’aria aperta a fare questo.