Mete classiche e insolite dove trascorrere le feste natalizie con e senza bambini spendendo poco

4 destinazioni italiane meravigliose inedite e classiche da non perdere dove andare per le feste con tutta la famiglia o con amici senza spendere troppo.

Il periodo delle feste natalizie è sinonimo di spensieratezza e serenità, nonostante freddo e neve, l’atmosfera magica trasforma le città di tutto il Mondo. Proprio per questo, molte famiglie, o coppie, risparmiano durante l’anno un gruzzoletto per poter partire a dicembre e regalarsi una vacanza rilassante. Per ammirare luminarie e decorazioni sfarzose, non bisogna volare oltre oceano, scelta che potrebbe essere dispendiosa ed incidere sul budget stabilito.

Ecco le mete classiche e insolite dove trascorrere le feste di Natale in Italia

Non è detto che per vivere in pieno la magia del Natale dobbiamo oltrepassare i confini italiani, potremmo approfittarne per conoscere nuove città. Una possibile destinazione che vale la pena visitare è Gubbio, dove l’attrazione dell’albero di Natale gigantesco è una tradizione sentita da oltre 40 anni. Posizionato alle pendici del Monte Ingino, la sagoma realizzata con le luci è talmente maestosa da essere record mondiale. Contribuiscono a dare l’atmosfera natalizia alla città il presepe a grandezza naturale o vivente, i mercativi, eventi ed attività a tema. La buona notizia è che nei paesi adiacenti i costi sono davvero economici. Una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini potrebbe spendere anche 60 euro a notte, a meno di 2 km da Gubbio.

Se ci troviamo a poche ore di strada dalla Campania, Napoli potrebbe essere la destinazione ideale per passare le feste in allegria. Le strade si riempiono di luci, e non solo, per vivere in pieno il momento più atteso dell’anno. Non può mancare una passeggiata a San Gregorio Armeno, per ammirare le botteghe degli artigiani dei presepi, nei quartieri spagnoli o al mercato del pesce. Ogni anno, poi, non manca il mercatino di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, eventi e spettacoli all’ordine del giorno. Anche qui ci sarebbero diverse opzioni per dormire in coppia, o con tutta la famiglia, senza dover svuotare il portafoglio.

Destinazioni meno comuni

Avremo tempo fino all’8 gennaio per scoprire il villaggio di Natale Flover a Bussolengo, in provincia di Verona. L’ingresso è completamente gratuito ed arrivato alla 26esima edizione con entusiasmanti novità e attrazioni. Grandi e piccoli potranno immergersi nella tradizione natalizia grazie alle meravigliose scenografie, pista di pattinaggio sul ghiaccio, animazioni itineranti e spettacoli, senza dimenticare di assaggiare tutte le bontà.

Tra le mete classiche e insolite dove trascorrere le feste, c’è Gaeta, a pochi passi dal mare, un luogo incantato incorniciato da luci, istallazioni e ricco di eventi particolari. L’iniziativa “favole di luci” contribuisce ad incantare i cittadini e i turisti ed a mettere in risalto le bellezze artistiche della città, con diversi spettacoli coinvolgenti. A pochi passi dal centro troveremo diversi appartamenti e bed and breakfast molto convenienti a prezzi accessibili a tutta la famiglia. Inoltre la cucina gaetana non ci deluderà con le sue appetitose tielle, una sorta di torta salata farcita con ogni tipo di prelibatezza. Un altro tipico piatto è la liatina, ovvero la gelatina di maiale che si mangia nella stagione invernale.