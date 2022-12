Sfiziosi antipasti veloci da fare non solo con pasta sfoglia per deliziare gli ospiti a Natale

Ci sono occasioni speciali in cui la casa si veste a festa e si riceve la visita di amici e familiari. Capita anche che restino a pranzo o a cena. Specialmente per le feste di Natale e a Capodanno siamo noi che li invitiamo volentieri. In attesa che cuociano lasagne o pasta al forno possiamo offrire degli invitanti antipasti. Scopriamo come prepararne alcuni.

Durante l’anno di solito pranziamo in modo veloce a causa di vari tipi di impegni. Possiamo dedicarci con calma alla cucina la domenica o durante le ferie.

Specialmente a dicembre in occasione delle feste di Natale abbiamo il piacere di preparare tante portate. Mentre si cuoce nel forno un primo intratteniamo gli ospiti con gli antipasti.

Alcuni sfiziosi antipasti veloci da fare non solo con pasta sfoglia

In frigorifero è meglio tenere di scorta qualche rotolo di pasta sfoglia. È molto versatile. Possiamo preparare piatti salati e dolci. Pensiamo alla torte con ricotta e spinaci o allo strudel.

Per un antipasto sfizioso srotoliamo la pasta sfoglia. Tagliamo dei rettangoli e mettiamoli in uno stampo per muffin oliato. Spennelliamoli con un uovo sbattuto e cuociamo in forno a 180 gradi per 20 minuti.

Sforniamo e scaviamo un poco nel centro. Ora inseriamo della maionese e dei gamberetti appena scottati. Possiamo altrimenti riempire i cestini con insalata russa, oppure una fetta di mortadella, un po’ di formaggio morbido e granella di pistacchio.

Al posto della pasta sfoglia possiamo preparare dei cestini veloci con un altro ingrediente.

Cestini invitanti

Facciamo ora un antipasto con Parmigiano. Al suo posto potremo usare del Grana o un altro formaggio stagionato. Prendiamo un padellino antiaderente. Se non siamo sicuri, oliamolo leggermente. Versiamo un po’ di Parmigiano grattugiato e allarghiamo con il dorso di un cucchiaio. Accendiamo il fornello e appena si addensa giriamo la cialdina. Prendiamola con una spatola e poniamola su una ciotola rovesciata per dare la forma.

Appena è pronta riempiamola con insalata e scaglie di formaggio e noci, oppure con ricotta.

Come fare un antipasto con il riso

I cestini di pasta sfoglia e di Parmigiano si dovrebbero mangiare con coltello e forchetta. Seduti a una tavola apparecchiata elegantemente si parlerà magari dei viaggi che intendiamo fare. Altri forse si lamenteranno di qualche dolore al collo.

Per un antipasto informale da sbocconcellare in piedi vicino l’albero di Natale ecco gli ingredienti:

300 g di riso Originario;

Originario; 40 g di Grana grattugiato;

grattugiato; 3 uova ;

; 30 g di burro ;

; 100 g di prosciutto cotto tritato;

tritato; 100 g di scamorza affumicata;

affumicata; 50 g di noci ;

; 4 cucchiai di farina ;

; pane grattugiato ;

; sale e pepe.

Cuociamo il riso in acqua bollente salata. Scoliamolo e condiamolo con burro e Grana. Appena è tiepido aggiungiamo un uovo, il prosciutto e le noci tritate. Mescoliamo e poi uniamo la scamorza a cubetti.

In un piatto sbattiamo le altre uova. Con le mani facciamo con il riso tante palline. Prima le passiamo nella farina, poi nelle uova e infine nel pane grattugiato. In una padella scaldiamo abbondante olio. Immergiamo le crocchette e facciamo dorare. Prendiamole con una schiumarola e disponiamole su della carta casa assorbente.

Questi sfiziosi antipasti veloci da fare non solo con pasta sfoglia piaceranno a tutti.