9 consigli utili per organizzare una festa natalizia in azienda o a casa con un budget limitato

Buon cibo, ottima musica e tanto divertimento, sono questi gli ingredienti per una festa riuscita. Vediamo come indirizzare i nostri sforzi per far trascorrere una serata lieta alle persone a cui teniamo particolarmente.

Se ci capita di aver ricevuto in azienda il compito di organizzale la festa di Natale o abbiamo deciso di riunire gli amici il 25 dicembre, potremmo trovarci a corto di idee e in difficoltà. Organizzare un evento o una festa non è facile, soprattutto quando il budget è limitato. Alcuni consigli potrebbero tornarci utili. Se stiamo organizzando una festa aziendale partiamo dagli inviti. Non è il caso di farli da soli, sarebbe meglio un aiuto professionale. Dedichiamo una piccola parte del capitale a disposizione per inviti, stampe ricordo della serata o segnaposti. Se facciamo un ordine sostanzioso potremmo ottenere uno sconto considerevole.

Il menù dovrebbe essere semplice sia in casa che in azienda. I piatti più conosciuti sono apprezzati e facili da preparare. Evitiamo i secondi da tagliare se la festa non prevede posti a sedere. Esistono differenze precise tra i menù da preparare per gli amici e quelli per i colleghi. Per gli amici potremmo scegliere un menù rustico, per i secondi antipasti più raffinati.

L’importanza dei brindisi in compagnia

Tra i 9 consigli utili per organizzare una festa natalizia, quelli sui cocktail ricoprono un ruolo fondamentale. Non c’è festa senza cocktail. Scegliamo Negroni o Daiquiri per le feste in casa, Manhattan o Margarita per le feste aziendali. Spritz e Mojito faranno fare bella figura in ogni occasione.

Ricordiamoci che nelle feste casalinghe potrebbero esserci dei bambini, quindi compriamo caramelle colorate e dolciumi da posizionare in contenitori di vimini sparsi per casa. Saremo molto apprezzati.

Se la festa si svolge in azienda non esiste il problema della durata, in casa dovremmo essere chiari sull’orario di inizio e di fine. Organizziamo un brindisi ad un’ora prestabilita che sarà il segnale della fine della serata. Per risparmiare decidiamo un tema conduttore evitando di comprare cose diverse che non verranno utilizzate. Questo vale per striscioni, addobbi, decorazioni. Più sarà sobrio l’ambiente e più le persone si sentiranno a loro agio.

Risparmiare è molto importante quando si organizza una festa in casa o in azienda. Facciamo acquisti nelle grandi catene che offrono prodotti volantino ma tipici della nostra regione. Molti discount oltre a prezzi scontati ci offrono prodotti del territorio. Ma non ricorriamo alle sottomarche, non faremmo una bella figura. Prodotti genuini che conosciamo già, di cui abbiamo sperimentato la qualità, sono da preferirsi.

Una parte del budget sarà dedicato a prodotti conosciuti e apprezzati da tutti che arricchiranno il menù, eventuali regali o presenti da consegnare come ricordo oppure eventi particolari. Un gruppo musicale per le feste aziendali, giochi di magia per i bambini o karaoke per le feste in casa possono farci trascorrere momenti piacevoli. Valutiamo la possibilità di un catering in entrambi i casi. Per le feste aziendali sarebbe una idea originale organizzare un DJ set, in casa le musiche a tema natalizio sono più appropriate. Facciamo tutto con la massima cura per i dettagli. Anche se gli invitati dicono il contrario, ogni nostro sforzo e impegno sarà notato e recepito. Le feste natalizie rendono felici anche coloro che non sono amanti della socialità.