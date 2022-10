Proprietà e i benefici che la mela cotogna potrebbe avere sul nostro organismo

Seguire una sana alimentazione significa anche scegliere i prodotti di stagione che la Natura ci offre. Mangiare alimenti freschi e appena raccolti vuol dire assaporare in pieno il sapore e fare il pieno dei nutrimenti contenuti.

Siamo agli sgoccioli di ottobre e le cassette si riempiono di ottima frutta, tipica del periodo autunnale. Potremo arricchire le tavole con splendide arance, mandarini, kiwi, pere, melagrani e mele. Proprio queste ultime sarebbero tra i frutti più antichi al Mondo, coltivate e apprezzate da diversi popoli.

La mela cotogna era addirittura considerata sacra e simbolo di prosperità e fecondità, come testimoniano anche gli affreschi di Pompei. L’albero è resistente e si sviluppa al meglio dove il clima è caldo e secco, ma si adatta anche a temperature più fredde. Per molto tempo questo frutto è completamente scomparso dalle tavole per diverse ragioni, soprattutto di tipo commerciale.

Le caratteristiche dell’albero

Il cotogno è un magnifico albero ornamentale che fiorisce in primavera inoltrata, i suoi fiori sono talmente profumati che si possono mettere dentro armadi e cassetti. Successivamente, al periodo di fioritura compaiono i pomi, che sono prima verdi e ricoperti da una peluria, fino a diventare giallo oro.

Si raccolgono con l’arrivo dell’autunno, quando arrivano a completa maturazione e sprigionano un profumo dolce e fresco eccezionale. L’interno ha invece un colore chiaro, probabilmente a causa della pectina, e cruda ha un sapore decisamente aspro, dovuto ai tannini. Mentre dopo la cottura assume tutt’altro gusto, diventa dolce come il miele.

Le proprietà e i benefici della mela cotogna e anche le controindicazioni

Oltre ad avere pochissime calorie, sarebbero fonte di antiossidanti, come catechine e epicatechine, contenuti sia nella polpa che nella buccia. L’alto contenuto di antiossidanti e vitamine, renderebbero questo frutto antico adatto a proteggere la pelle e l’intestino e a rafforzare il sistema immunitario. Le fibre, invece, potrebbero servire anche a contrastare determinate allergie e i sali minerali a salvaguardare la salute dei capelli e favorire una corretta circolazione.

Le proprietà e i benefici che la mela cotogna sarebbero, quindi, notevoli, tanto che potrebbero favorire un certo benessere, anche per chi soffre di disturbi gastrointestinali. Nella medicina popolare le mele cotogne cotte sarebbero spesso utilizzate per contrastare vari sintomi come nausea e vomito, reflusso acido, dermatite allergica.

Mentre dovremmo fare attenzione ai semi che all’interno contengono sostanze che potrebbero avvelenare. Inoltre, il frutto, potrebbe interferire con l’assorbimento di farmaci, in questo caso chiediamo prima consiglio al nostro medico.

Come cucinarla e un trattamento di bellezza per la pelle

Ovviamente, esistono varie ricette per preparare un’ottima mela cotogna, sprigionando quel dolce sapore inconfondibile. Oltre a essere perfetta per realizzare marmellate e mostarde di frutta, possiamo utilizzarla come contorno, semplicemente cotta in padella per accompagnare la carne o all’interno di uno spezzatino.

È buona se aggiunta all’interno di torte e crostate o anche per creare tisane alternative con cannella e limone. In questo caso usiamo poi i pezzi di frutta per preparare una maschera di bellezza per idratare e contrastare le rughe della pelle. Frulliamo i dadini insieme a dell’acqua, per dare la giusta consistenza, poi stendiamola sul viso con una garza, lasciamo agire per 20 minuti e risciacquiamo.