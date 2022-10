Pelle secca su viso, gambe e corpo, ecco le possibili cause e i rimedi naturali

Per capire se la pelle del corpo, dal viso alla punta dei piedi, sia effettivamente secca e disidratata basterebbe osservarla e toccarla. Alla vista potrebbe apparire screpolata e addirittura squamosa. Al tatto, invece, potrebbe risultare ruvida e secca. Poi, potremmo avvertire anche la sensazione di sentirsi tirare, alcune volte accompagnata da prurito.

In questi casi, allora, avere una pelle setosa, morbida e compatta potrebbe sembrare un sogno. Tuttavia, conoscendo le cause che potrebbero portare alla secchezza e i rimedi più indicati potremmo trasformare questo sogno in realtà.

Pelle secca su viso, gambe e corpo: le cause più comuni

Partendo proprio dall’indagare le cause che potrebbero portarci ad avere la pelle simile a quella di un serpente la prima sarebbe legata al clima.

In autunno, il passaggio a temperature più basse e gli sbalzi termici non aiuterebbero in primo luogo la pelle ma neanche i capelli che ci spingerebbero a cercare rimedi per contrastarne la caduta.

In inverno, invece, il colpo di grazia lo darebbe il clima generalmente più secco, soprattutto quello all’interno delle abitazioni reso tale dai caloriferi.

Un’altra causa molto comune sarebbe, poi, l’uso di bagnoschiuma e saponi particolarmente aggressivi.

Inoltre, anche un lavaggio con acqua troppo calda potrebbe generare secchezza. Restando sempre in tema bagno, un’ulteriore causa sarebbe un’asciugatura troppo energica, strofinando l’asciugamano sulla pelle.

Al contrario sarebbe meglio tamponare e utilizzare fibre più delicate, come il cotone.

Per completare, ci sarebbero anche alcune patologie che potrebbero essere associate alla pelle secca come la dermatite, la psoriasi, l’eritema solare e l’ittiosi.

Cosa fare se si ha la pelle molto secca

Dunque, se avessimo una pelle secca su viso, gambe e corpo cosa potremmo fare?

Innanzitutto, conoscendo le cause potremmo cercare di modificare la nostra routine sotto la doccia o in vasca e cercare di soggiornare in ambienti meno secchi.

Poi, dovremmo cercare anche di non saltare mai quello che sarebbe un passaggio fondamentale della nostra skincare e cioè applicare una crema idratante.

Tra le più diffuse ci sarebbero quelle a base di urea, una sostanza che sarebbe capace di inglobare umidità per poi trasferirla alla pelle.

Oltre a idratare, però, avrebbe anche proprietà ammorbidenti, emollienti e stimolanti della cicatrizzazione di piccoli solchi dovuti alle screpolature.

In alternativa, sarebbe indicata una crema a base di acido lattico che sarebbe elasticizzante, idratante e utile per la rigenerazione cellulare.

Rimedi naturali

Infine, tra i rimedi naturali più diffusi ci sarebbero prodotti a base di burro di karité, cera d’api o miele e aloe vera.

A questi si aggiungerebbero alcuni oli vegetali e quelli più indicati per la secchezza sarebbero quelli a base di:

mandorle dolci;

cocco;

calendula;

germe di grano.