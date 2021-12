Il pandoro è uno dei dolci più amati della tradizione natalizia. Chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha affondato i denti in una soffice fetta di pandoro spolverata con dello zucchero a velo?

Il pandoro, bisogna ammetterlo, è buono proprio per il suo essere così semplice e genuino. Ciononostante, noi potremmo renderlo ancora migliore.

Per avere un ottimo risultato, infatti, la prima cosa importante da fare è scegliere un prodotto di ottima qualità. In secondo luogo, per mangiare un pandoro che sia davvero eccezionale, potremmo abbinarlo ad una crema morbida e golosa al sapore di cioccolato e pistacchio.

Preparare questa crema è molto semplice e basteranno solo 10 minuti per portare in tavola un buonissimo risultato. Vediamo come fare.

Pronta in 10 minuti questa crema per farcire il pandoro ci farà toccare il cielo con un dito

Il pandoro è uno dei protagonisti della nostra tavola durante le feste più importanti dell’anno. In particolare, è questo il prodotto premiato come miglior pandoro.

Passiamo, però, alla preparazione di una squisita crema ai 3 cioccolati, ottima per guarnire il nostro pandoro. Con le dosi che seguiranno, riusciremo a ricoprire almeno 15 fette di pandoro.

Ingredienti:

1 litro di latte;

80 grammi di cioccolato bianco;

80 grammi di cioccolato al latte;

50 grammi di cioccolato in polvere;

80 grammi di cioccolato fondente;

80 grammi di amido di mais;

30 grammi di zucchero;

aroma d’arancio;

scorzette d’arancia candita;

granella di pistacchio.

Procedimento:

Iniziamo a sciogliere i 3 tipi di cioccolato a bagnomaria.

Nel frattempo, versiamo in una ciotolina l’amido di mais, lo zucchero, il cioccolato in polvere e poco latte quanto basta per creare un composto omogeneo, senza grumi. Mescoliamo il tutto.

Mettiamo quest’ultimo composto sul fornello, aggiungiamo il latte rimasto e facciamo cuocere a fuoco lento per qualche minuto. Mescoliamo di tanto in tanto.

Le ultime fasi sono fondamentali

Continuiamo a mescolare ancora, fino a quando il composto produrrà le prime bolle. A questo punto, quindi, mischiamo ancora finché non si sarà addensato.

Ora uniamo il composto ai cioccolati precedentemente sciolti, e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo qualche goccia di aroma d’arancia, mischiamo un’ultima volta, quindi togliamo la pentola dal fuoco.

Travasiamo il composto in una terrina. Quando si sarà definitivamente raffreddata, potremo aggiungere alla nostra crema le nostre scorzette d’arancia candita.

Componiamo il nostro dolce

Ora finalmente potremo iniziare a decorare le nostre fette di pandoro. Prendiamo, quindi, una prima fetta di dolce e facciamo colare un po’ della crema che abbiamo preparato.

L’ultimo tocco magico sarà una cascata di granella di pistacchio, per rendere il tutto ancora più buono grazie al contrasto dolce-salato. Pronta in 10 minuti questa crema per farcire il pandoro ci farà toccare il cielo con un dito.