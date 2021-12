Spesso per Natale si esagera un po’ con la spesa ma occorre avere tutti gli ingredienti a disposizione per le varie preparazioni. Alcuni ingredienti rimangono però inutilizzati come ad esempio le uova. Si acquista la classica dozzina ma magari se ne usano 7 o 8. Inoltre inevitabilmente da Santo Stefano si comincia a mangiare gli avanzi del pranzo di Natale, rielaborati magari con altre ricette. Se non vogliamo, però, mangiare per giorni e giorni lo stesso menù ecco una piccola guida ai cibi che possiamo congelare.

Per non sprecare gli avanzi di Natale e mangiare le stesse cose per giorni, ecco cosa si può mettere nel congelatore

Si possono congelare le uova? La risposta è sì ed ora vedremo come. Naturalmente deve trattarsi di uova fresche, non ancora scadute. Vanno sempre sgusciate. Potremo mettere gli albumi nello stampo dei cubetti del ghiaccio. Saranno comodissimi quando prepareremo delle ricette a base di solo rosso d’uovo.

Cosa fare degli albumi avanzati se non vogliamo preparare le meringhe

Anche gli albumi si possono congelare ma occorre prima sbatterli rapidamente con una forchetta, aggiungendo un pizzico di sale o zucchero. Questa aggiunta permetterà di non farli rapprendere durante il processo di congelamento. Mettiamoli in sacchetti per alimenti richiudibili con la zip, specificando se abbiamo aggiunto zucchero o sale. Lasciare scongelare lentamente in frigorifero. Le uova congelate durano 3 mesi.

Panettone e Pandoro si possono congelare?

Sì, anzi è un ottimo modo per averli sempre freschi e fragranti. Si scongelano a temperatura ambiente e poi possiamo riscaldarli qualche secondo al forno. Attenzione però ai prodotti con glasse e creme perché potrebbero non reagire bene al procedimento, quindi in questo caso non congeliamoli.

E gli affettati?

Gli affettati hanno una durata veramente limitata e soprattutto il salame e il prosciutto crudo rischiano di deperire rapidamente. Congelarli è una buona alternativa anti-spreco. Addirittura si ritiene che mantenere nel congelatore l’affettato per almeno 3 giorni possa scongiurare il rischio di toxoplasmosi. Per congelare quindi i salumi a fette, basterà metterli sottovuoto e poi congelarli. Mettere poi le fette su un piatto, coperte da un foglio di carta stagnola, in frigorifero, per scongelarle senza che alterino gusto o aspetto.

Si può congelare la ricotta?

No. Non è pericoloso, intendiamoci, ma la consistenza e il colore sarebbero compromessi al momento di scongelarla.

