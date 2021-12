Ogni anno, in questo periodo, si accende la solita diatriba vecchia come il Mondo. Arrivati a Natale, le persone si dividono tra chi ama il panettone e chi preferisce il pandoro.

Da una parte troviamo canditi e uvetta a dominare la scena, dall’altra una pasta morbidissima in cui affondare la faccia, senza pudore né vergogna. Stiamo parlando dei 2 dolci veri protagonisti assoluti delle feste.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ognuno ha la sua marca preferita, altri optano per acquistare un prodotto artigianale. A tal proposito, ecco qual è il miglior panettone artigianale da mangiare durante le feste per un brindisi davvero indimenticabile.

Oggi, però, siamo pronti a svelare quale sarebbe, secondo la nuova classifica di Altroconsumo, il miglior pandoro presente sul mercato. La rivista ha stilato una classifica e sottolinea che i primi 3 classificati sarebbero davvero di ottima qualità. Il 2° classificato, oltretutto, costa solo 3,79 €, ma sarebbe buono come un pandoro artigianale. Scopriamo insieme i risultati della classifica.

Premiato come miglior pandoro, lo troviamo al supermercato ed è squisito con questa crema pronta in 5 minuti

Siamo abituati a pensare che un prodotto buono sia anche molto costoso. Questa classifica, però, potrebbe ufficialmente smontare le nostre certezze.

Altroconsumo, infatti, ha valutato alcuni pandori presenti sul mercato e ha stilato una classifica. Il buon sapore dei prodotti, però, non è stato l’unico criterio di valutazione, ma ci si è concentrati anche sul rapporto qualità/prezzo.

Scopriamo il primo classificato

La medaglia d’oro della classifica è per “Il Magnifico Pandoro” della marca “Tre Marie”, classificato con 73 punti (il massimo era 100).

L’ideale per gustarsi una buona fetta di pandoro è abbinarla ad una buona crema al pistacchio e mascarpone con scaglie di cioccolato. Preparare questa crema sarà molto semplice e veloce e renderà il nostro pandoro ancora più indimenticabile.

Ci serviranno 400 ml di panna fresca, da montare a neve con le fruste elettriche.

Montiamo anche 500 grammi di mascarpone con 300 grammi di crema al pistacchio e 15 grammi di zucchero a velo. Aggiungiamo all’impasto anche 30 grammi di gocce di cioccolato.

A questo punto versiamo in una terrina le due creme e amalgamiamole insieme mescolando la panna dall’alto verso il basso. Ed ecco che la crema sarà già pronta. Dovremo metterla in frigo per almeno 2 ore, dopodiché potremo consumarla.

Un cucchiaio di questa crema spalmato su ogni fetta del pandoro sarà così buono che ne chiederemo immediatamente il bis. Non per niente è premiato come miglior pandoro, lo troviamo al supermercato ed è squisito con questa crema pronta in 5 minuti.

Medaglia di argento e bronzo per questi altri 2 pandori squisiti

La classifica prosegue con un prodotto che, oltre che essere buono, ha anche un prezzo davvero molto conveniente. Si tratta del Pandoro Esselunga Le Grazie, che costa solo 3,79 €.

La medaglia di bronzo, invece, spetta al Pandoro Maina, che guadagna 70 punti e che costa 6,16 euro.