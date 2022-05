La pasta sfoglia è quell’ingrediente che ci salva in qualsiasi situazione. Sia quando abbiamo poco tempo, sia quando fa troppo caldo per passare lunghe ore davanti ai fornelli, basta comprare un rotolo di pasta sfoglia e il gioco è fatto.

Possiamo cucinare tantissime ricette con la pasta sfoglia, tutte fattibili in pochissimi minuti. Ad esempio, potremo preparare una torta salata filante e pronta in soli 15 minuti. Molti di noi, però, fanno l’errore di pensare che la pasta sfoglia sia adatta solo alle ricette salate, ma non è così. Chi li ha già provati, infatti, si è letteralmente innamorato degli squisiti croissant al cioccolato da fare a casa in 10 minuti.

Uno dei cavalli di battaglia per chi compra la pasta sfoglia, però, sono gli antipasti. Tutti avremo provato, almeno una volta nella vita, i rustici ripieni di wurstel, o di formaggio e mozzarella. Ma quelli che prepareremo oggi saranno una vera squisitezza, per tutti i palati. Per il loro ripieno, abbineremo 3 sapori che ci faranno venire l’acquolina in bocca già quando li leggeremo, nelle righe che seguono.

Facilissimi ventagli di pasta sfoglia croccanti con pochissimi grassi, da preparare con soli 3 ingredienti economici e amati da tutti

Gli ingredienti che ci serviranno sono i funghi porcini, lo speck e il brie, i quali, insieme, creeranno un mix di sapori che si scioglierà in bocca.

Iniziamo a cuocere in padella i funghi porcini, con uno spicchio d’aglio e dell’olio. Nel frattempo, srotoliamo la pasta sfoglia e apriamola su un piano di lavoro. Stendiamo sulla pasta delle fette di formaggio brie, che renderanno i nostri ventagli molto filanti e cremosi.

Poi creiamo il secondo strato, stendendo sul brie delle fette profumate di speck. Infine, adagiamo sullo speck i funghi, quando saranno già cotti. Alla fine non ci resterà che aggiungere l’ingrediente segreto, quello che darà un tocco di sapore in più, davvero irresistibile.

Un’aggiunta finale buonissima

Si tratta della salsa cocktail, che distribuiremo a cucchiaiate sui nostri ingredienti. Infine, arrotoleremo la sfoglia, chiudendola con la carta forno. Poi metteremo il rotolo in freezer per almeno 60 minuti.

Estraiamo, quindi, il rotolo, e tagliamolo a fettine, le quali poi dovremo sistemare in una teglia da forno. Facciamo cuocere il tutto in forno ventilato a 200 °C per 15-20 minuti.

Quando avranno la crosticina dorata, questi facilissimi ventagli di pasta sfoglia croccanti saranno pronti per essere gustati. Una vera prelibatezza, pronta in pochissimi minuti.

