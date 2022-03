Il tiramisù è una preparazione dolce italiana apprezzata e replicata in tutto il Mondo.

Un dolce che nasce dalle esigenze delle famiglie povere di portare in tavola una colazione sostanziosa e ricca di energie.

La versione classica del tiramisù prevede l’uso dei classici biscotti piemontesi ovvero i savoiardi, le scaglie di cioccolato, il mascarpone e le uova. Un mix di sapori da leccarsi i baffi.

Profumato, cremoso e aromatico ecco un tiramisù senza caffè e cioccolato ma con un ingrediente segreto per un dolce originale

Ma la versione del tiramisù che vogliamo proporre oggi non prevede né l’uso del caffè né tantomeno delle gocce di cioccolato. Al contrario l’ingrediente cardine del nostro tiramisù sarà la frutta in particolare l’ananas. Un’idea geniale per una preparazione più fresca e leggera.

Tiramisù all’ananas

Ingredienti per 4 persone:

Per il tiramisù

300 grammi di savoiardi;

250 g di mascarpone;

600 g di ananas sciroppato;

Sugo dell’ananas e menta q.b.

Per la crema

7 tuorli;

500 ml di latte;

130 grammi di zucchero;

40 g di amido di mais;

1 scorza di limone;

1 baccello di vaniglia.

Procedimento:

In un pentolino scaldare il latte ed unire il baccello di vaniglia e la scorza di limone; in una terrina aggiungere i tuorli, lo zucchero e l’amido di mais e aggiungere il latte caldo un po’ alla volta mescolando con l’aiuto di una frusta manuale. Cuocere per 8 minuti a fuoco lento finché si sarà addensata. Per evitare la formazione di grumi meglio preferire una cottura a bagnomaria. Una volta pronta la crema lasciarla raffreddare e se necessario riporre in frigo per 10 minuti. Intanto tagliare l’ananas a pezzetti. Con l’aiuto di un cucchiaio unire poco alla volta il mascarpone alla crema pasticcera. In una ciotola versare il liquido di conservazione dell’ananas ed inzupparvi dentro i savoiardi. Aggiungere un cucchiaio di crema e mascarpone sul fondo della pirofila di vetro che abbiamo scelto per il tiramisù. Adagiarvi sopra il primo strato di savoiardi inzuppati nel succo d’ananas. A strato completato versare la crema pasticcera al mascarpone ed aggiungere i pezzetti di ananas. Ripetere fino al termine degli ingredienti. Aggiungere sulla superficie i pezzetti di ananas e qualche fogliolina di menta. Riporre i frigo e lasciar rassodare per almeno due ore.

Un abbinamento perfetto quello tra crema pasticcera e mascarpone reso agrodolce dalla presenza dell’ananas che renderà questo dessert una vera delizia. Infine la menta con il suo profumo darà il tocco finale.

Dunque profumato, cremoso e aromatico questo tiramisù con un ingrediente segreto e sena caffè e cioccolato.

Chicche di gusto

Se si preferisce è possibile sostituire l’ananas con delle fragole ed effettuare una bagna al rhum, oppure preferire dei frutti di bosco. A tal proposito ecco una squisita variante estiva, così gustosa e leggera che farà impazzire proprio tutti.