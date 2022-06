In questo periodo preferiamo certamente gustare qualcosa di fresco, piuttosto che piatti caldi. La calura è talmente fastidiosa che, persino a colazione, preferiamo rinunciare a un cornetto appena uscito dal forno. La stessa cosa vale per la tazza di latte caldo. Ci vorrebbe un’alternativa fresca ma anche buona. L’ideale potrebbe essere qualcosa di diverso dal solito. Per esempio, potremmo scoprire come sia morbidissima questa gelatina di frutta fatta in casa, fresca e ideale per questo periodo. Si potrebbe gustare appena svegli, al cucchiaio o spalmata sulle fette biscottate. La sua preparazione è molto semplice. In questo caso, utilizzeremo le fragole per conferirle un sapore dolcemente piacevole, che sarà gradito anche ai bambini. Per un risultato ideale, dovremo utilizzare uno sciroppo di frutta cotta con il limone e lo zucchero. Usare solo il frullato di fragole, infatti, renderebbe la gelatina troppo opaca.

Dunque, per preparare la gelatina di fragole avremo bisogno di questi ingredienti:

1 kg di fragole;

4 scorze di limone;

200 g di zucchero bianco;

80 g di gelatina essiccata in fogli o colla di pesce.

Morbidissima questa gelatina di frutta fatta in casa con le fragole da spalmare sul pane a colazione al posto della marmellata

Per preparare la gelatina prendiamo le fragole e laviamole bene sotto un getto di acqua fredda corrente. Priviamo i frutti del picciolo, passiamoli in un frullatore e versiamo il frullato in una ciotola, che terremo da parte. In un recipiente con acqua ammorbidiamo i fogli di gelatina e, nel frattempo, riempiamo un pentolino di acqua. Mettiamo qui le scorze dei limoni con lo zucchero e facciamo cuocere. Non appena lo zucchero si scioglierà, filtriamo e aggiungiamo la gelatina ammollata. Dovremo mescolare finché questa non sia completamente sciolta. Uniamo quindi le fragole, lasciamo scaldare e versiamo il liquido ottenuto in uno stampo di silicone. Riponiamo quindi in frigo per mezza giornata. Trascorso questo tempo, la gelatina si sarà solidificata.

Potremo gustarla al cucchiaio o tenerla il frigo per assaporarla il giorno seguente a colazione, spalmata su fette di pane integrali al posto della marmellata. Potremo conservare la gelatina di fragole per un massimo di 2 giorni in frigorifero. Dovrà essere ben coperta con della pellicola trasparente per alimenti. Invece, non è consigliabile congelare la gelatina. Al momento dello scongelamento, infatti, ne risentirebbe in consistenza. Non sarebbe quindi buona come appena preparata.

