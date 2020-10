Come sempre nella rubrica di cucina firmata ProiezionidiBorsa ci dilettiamo a mostrarvi e sperimentare ricette della tradizione e preparazioni innovative. In vista del pranzo domenicale, perché non degustare una prelibatezza classica dal sapore delicato come la crostata di ricotta al limone? Una garanzia per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare ad un boccone morbido e goloso a fine pranzo. Partiamo subito con l’occorrente

Ingredienti

Per quanto riguarda la pasta frolla serviranno:

320 g di farina di tipo 00;

130 g di zucchero;

1 uovo;

180 g di burro;

1 bustina di lievito per dolci (servirà un pizzico di prodotto);

10 g di fecola di patate

Per la crema di ricotta, invece:

750 g di ricotta fresca;

200 g zucchero;

2 limoni;

1 bustina di vanillina (facoltativa)

Non hai il dolce per il pranzo di domani? Prova la torta classica ricotta e limone. Preparazione

Generalmente, nello spazio dedicato alla bontà, cerchiamo di proporre ricette molto facili e alla portata di tutti. Per cui, non preoccupatevi, la vostra torta sarà pronta in poco tempo, raggiungendo ottimi risultati. Per prima cosa bisogna preparare la pasta frolla. Come? Seguendo poche mosse:

Setacciate la farina ed inseritela in una ciotola, aggiungete lo zucchero, poi l’uovo e il burro a pezzetti. Mescolate e nel frattempo aggiungete anche la fecola di patate ed un pizzico di lievito. L’impasto risulterà compatto e sarà pronto per riposare in frigo per circa una trentina di minuti. Intanto, adoperatevi per preparare la crema. Mescolate in una ciotola la ricotta e lo zucchero, aggiungendo anche la buccia grattugiata dei due limoni e la vanillina.

Infine, prendete uno stampo per dolci o una tortiera e rivestitela di carta da forno. Successivamente, stendete la pasta frolla e con una forchetta bucherellate delicatamente. Versate la crema di ricotta ed infornate per 30 minuti a 180°. Per finire, potete spolverizzare con uno strato di zucchero a velo prima di servirla.

Se "Non hai il dolce per il pranzo di domani? Prova la torta classica ricotta e limone" vi è stato utile, leggete anche "Una ricetta classica ma che non passa mai di moda, ecco la torta Maddalena".