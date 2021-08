Buona, profumata e soprattutto facilissima. Questa torta fresca e golosa è l’ideale per salutare l’estate nell’ultima giornata di agosto.

Nonostante le temperature in leggero calo, la voglia di accendere il forno ancora scarseggia. E quando sale quel languorino e si fa sentire forte il desiderio di “qualcosa di buono”, ecco che bisogna adoperarsi per trovare la soluzione migliore e soddisfare il palato in poco tempo.

Ormai stanchi di gelati e crema al caffè, si è alla ricerca di un dessert speciale, fresco e adatto ad ogni occasione. Tra i dolci intramontabili, oltre al cremosissimo tiramisù, troviamo anche la famosissima torta al limone.

Dunque, di seguito proveremo a realizzare una semplice ma gustosa torta al limone in padella.

Ingredienti

3 uova;

200 gr di farina;

200 gr di zucchero;

ed ancora 200 ml di panna zuccherata;

40 gr di olio di girasole;

40 gr di limoncello;

buccia grattugiata di un limone;

1/2 bustina di lievito per dolci.

Questa deliziosa torta al limone non ha bisogno del forno e si prepara in 5 minuti

Il procedimento è davvero semplice. Innanzitutto, in una ciotola lavorare le uova con lo zucchero, fino a quando non si avrà un composto spumoso e chiaro. Poi, aggiungere la panna mescolando energicamente con l’aiuto di un cucchiaio, possibilmente in legno. Versare a filo l’olio e poi anche il limoncello. Successivamente, aggiungere anche la buccia grattugiata di un limone. Per questa ricetta, si consiglia il limone della Costa d’Amalfi (Limon amalphitanus), noto anche come Sfusato Amalfitano. Un prodotto ortofrutticolo italiano a Indicazione geografica protetta.

Solo dopo aver mescolato ed amalgamato questi ingredienti si potrà aggiungere anche la farina. Mescolare con cura per evitare la formazione di grumi. Infine, aggiungere il lievito setacciato ed il gioco è fatto. In 5 minuti la torta praticamente è pronta. Dobbiamo solo farla cuocere.

A questo punto, dunque, prendere una padella, imburrarla leggermente e poi infarinarla.

Versare al suo interno il composto e chiudere con il coperchio. Far cuocere a fiamma bassa per circa 20 minuti. Prima di spegnere il fuoco si consiglia di testare la cottura con la prova dello stecchino per capire se il dolce ha bisogno di qualche altro minuto di cottura.

Una volta pronta, la torta al limone potrà essere assaporata. Si consiglia una spolverata di zucchero a velo prima di servirla, per renderla ancora più golosa e appetitosa. Dunque, questa deliziosa torta al limone non ha bisogno del forno e si prepara in 5 minuti.

