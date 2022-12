Problemi con pressione e colesterolo? Attenzione alle scorpacciate di queste uova durante le feste

Chi soffre di alcune patologie o ha dei valori del sangue un po’ elevati di solito si cura con dei farmaci. L’alimentazione giocherebbe un ruolo importante nell’affrontare alcuni problemi di salute. Ci sono infatti cibi da mangiare in piccole dosi o da evitare, per esempio quelli di cui tra poco tratteremo.

Tramite un semplice controllo dal medico o leggendo le analisi di routine potremmo scoprire di avere la pressione alta e l’ipercolesterolemia.

La pressione arteriosa sarebbe l’intensità con cui il sangue circola nelle arterie. Dipenderebbe dall’attività cardiaca e dalla resistenza delle pareti di questi vasi sanguigni. Si misura normalmente con lo sfigmomanometro in uno studio medico o a casa. Ci sono apparecchiature manuali o elettroniche.

I valori normali della pressione in un individuo adulto sano sarebbero entro i 140/85 mmHg. Si distingue la pressione massima sistolica dalla minima diastolica. Può accadere di avere uno o l’altro valore più bassi o più alti del normale.

Cos’è e a che serve il colesterolo

Per quanto riguarda il colesterolo, si tratterebbe di un tipo di grasso che il corpo stesso produce. Una parte in circolo si assume però tramite il cibo. Il colesterolo contribuirebbe alla sintesi di certi ormoni, della vitamina D e alla costruzione delle membrane cellulari.

Negli esami del sangue dal colesterolo totale si distinguono l’LDL (low density lipoprotein) e l’HDL (high density lipoprotein). L’LDL si legherebbe al colesterolo portandolo dal fegato ai vasi sanguigni. L’HDL servirebbe a rimuovere invece il colesterolo in eccesso aiutando la sua eliminazione.

Purtroppo queste funzioni potrebbero avere uno squilibrio per varie cause, come patologie, dieta errata o altro. In tal caso rischieremmo la formazione di placche alle pareti delle arterie. Tra le gravi conseguenze potrebbero esserci infarto o ictus.

Problemi con pressione e colesterolo? Ecco qualche consiglio

Tenere nella norma pressione e colesterolo aiuterebbe nella prevenzione di malattie del sistema cardiocircolatorio. Uno stile di vita con attività fisica, camminate, niente fumo e alimentazione sana potrebbero servire. Se lo specialista lo ritiene opportuno, si dovranno assumere dei farmaci adatti.

Per quanto riguarda l’alimentazione, si sa che specialmente la domenica e durante certe feste si mangia un po’ di più. I cibi sono elaborati, ricchi di condimenti grassi e salati.

Tra i cibi presenti al ristorante ce ne sono alcuni particolati come la bottarga, il caviale e le uova di lompo.

Uova particolari

La bottarga consiste nella sacca delle uova di un pesce comune, il tonno. Di solito le uova vengono preparate pressandole e salandole. In cucina la bottarga si può grattugiare come un formaggio su risotti e pasta. Va bene anche sui pesci. Tagliata a fette si condirà con olio e limone e si porrà sui crostini di pane. Queste uova di tonno conterrebbero proteine e purtroppo un’alta percentuale di grassi e sale.

Lo stesso discorso varrebbe per altri tipi di uova, come quelli di storione o lompo.

Soffriamo di problemi con pressione e colesterolo? Dovremmo stare attenti a certi cibi, anche alle uova di pesce.

Se andiamo al ristorante o a cena da amici portiamo con noi le medicine. Inoltre, consultiamo il medico, chiedendo se possiamo mangiare questo cibo. Domandiamo anche se ci consente una tisana digestiva a fine pasto.