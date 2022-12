Cosa fanno di eccezionale in un centro benessere per capelli: ecco i trattamenti in una Hair Spa

Capelli secchi come paglia, sottili o che si spezzano facilmente? È giunto il momento di dedicarsi al benessere della propria chioma: scopriamo cosa sono le hair spa, veri e propri centri benessere dedicati esclusivamente ai capelli.

Quando abbiamo i capelli fuori posto ma anche disidratati e deboli, anche la mente e il fisico ne risentono. La soluzione potrebbe essere una clinica della bellezza per i capelli. Trattamenti rigeneranti, defatiganti, ricostituenti per il cuoio capelluto e per gli steli. Scendiamo nel dettaglio.

Cosa fanno di eccezionale in un centro benessere per capelli: le differenze con il salone del parrucchiere

La differenza principale sta nel diverso approccio. Mentre il parrucchiere si occupa dello styling, l’hair spa cura il benessere della chioma in generale. Il cliente viene accolto e coccolato con musiche rilassanti, profumi delicati ma che stimolano uno stato di calma interiore. Spesso vengono offerti infusi e tisane mentre un massaggio al cuoio capelluto distende le tensioni accumulate nella giornata. Proprio in questo senso nelle hair spa ci si prende cura del benessere del cliente a 360° .

L’analisi del capello

Per prima cosa in una beauty farm per capelli si devono raccogliere informazioni sullo stato della nostra chioma. Si analizza il cuoio capelluto e il capello con un capilloscopio, una specie di ecografia per capelli.

Dopodiché si procede stendendo un protocollo terapeutico: missione ”capelli da favola”. Ecco quindi qualche trattamento che possiamo richiedere.

Trattamenti termali per capelli danneggiati

Talvolta i centri benessere per capelli sono ospitati dai centri termali che offrono un’ottima cura per ripristinare i capelli danneggiati. Si tratta di fanghi termali che applicati su cute e chioma, eliminano le tossine, remineralizzano e nutrono il bulbo pilifero nonché lo stelo.

È una vera cura antiage per capelli secchi e apatici quando un bel taglio non è sufficiente a ringiovanire la capigliatura.

I trattamenti all’ossigeno puro

Si chiama Oxytherapy e consiste nel miglioramento del microcircolo del cuoio capelluto. Sfruttando la tecnologia dell’ossigeno puro si agisce sui follicoli piliferi per diversi scopi. Ad esempio:

si può riequilibrare la produzione di sebo in caso di capelli eccessivamente grassi;

è possibile ottenere sollievo dove il cuoio capelluto è irritato;

oppure si può purificare un cuoio capelluto soggetto a desquamazione con formazione di forfora.

Trattamento filler per capelli

Quando abbiamo capelli diradati e stressati, potrebbe fare al caso nostro un trattamento filler per capelli. Questa tecnica va a rimpolpare lo stelo del capello e prevede l’applicazione di ampolle di acido ialuronico super concentrate lungo tutta la lunghezza. L’acido ialuronico ha un effetto riempitivo proprio come i filler per il viso. La chioma appare fino da subito più corposa e voluminosa, visibilmente sana.

Trattamento botox

Tutti conosciamo il botox per la pelle ma nella versione “hair” non ha nulla a che vedere con il botulino. Con questo trattamento si conferisce un plus di nutrienti allo stelo del capello solitamente a base di pantenolo, la vitamina D e B6. Non altera la struttura del capello come fa ad esempio la cheratina ma l’effetto rinvigorente è visibile da subito. È l’ideale per chi ha capelli sottili e fini oppure danneggiati da piastra e acidi.

Ecco quindi cosa fanno di eccezionale in un centro benessere per capelli.