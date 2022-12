Facilissimo togliere le macchie di tinta per capelli da pelle e mani con questo metodo che funziona!

Abbiamo combinato un disastro applicando la tinta sui capelli? Niente paura, sarà semplice pulire fronte, viso, orecchie e mani con questo trucchetto da veri professionisti. Scopriamo insieme quali prodotti utilizzare!

Quante volte è capitato di sporcarsi le mani e la fronte con la tintura per i capelli. Un inconveniente fastidioso che alle volte non sappiamo proprio come risolvere. Molte donne, ma anche molti uomini, durante il lockdown hanno imparato a colorare i capelli in casa. Spesso per coprire i fastidiosi capelli bianchi oppure per cambiare look e vedersi diversi.

Colorare i capelli in casa: attenzione alle macchie

Quando applichiamo la tintura da soli, può capitare che qualche capello sfugga al nostro controllo, cadendo sulla fronte o sulle altre parti del viso e combinando un vero disastro.

Di solito sulla confezione del prodotto ci sono le istruzioni da seguire, ma se non abbiamo almeno un pochino di dimestichezza è facile sporcarsi.

Prima di stendere il colore sulle radici e sulle lunghezze, è importante procurarsi un paio di guati per proteggere le mani e un vecchio asciugamano da poggiare sulle spalle. Così da evitare macchie sui vestiti.

Ma nonostante tutte le attenzioni, può capitare di sporcarsi ugualmente. Di seguito vedremo come rimediare al problema.

I rimedi più utilizzati per pulire viso, fronte e orecchie

Quando siamo dal parrucchiere di fiducia, il rischio di macchiarsi è davvero molto basso.

Infatti, prima di stendere il colore, l’hair stylist applicherà una crema protettiva su tutta l’attaccatura dei capelli.

E se in casa non abbiamo questo prodotto?

Niente paura, possiamo sostituirlo cercando la soluzione nel nostro bagno. Ad esempio, sarà necessario utilizzare dei prodotti dalla consistenza molto grassa, come una semplicissima crema per il viso e corpo o il latte detergente. Facciamo attenzione, però, a non applicarli sui capelli.

Se nonostante l’uso di questi prodotti ci siamo ugualmente sporcati, ecco come rimediare.

Sarà facilissimo togliere le macchie di tinta per capelli quando sono ancora fresche. Basterà passare sulla pelle, un batuffolo di cotone imbevuto di latte detergente, o di olio per bambini, ma anche uno struccante bifasico (prodotto formato da una parte oleosa ed una acquosa).

Come trattare le macchie già secche

E se la macchia è già secca? Niente paura anche in questo caso sarà semplicissimo eliminarla.

Ad esempio, possiamo preparare una sorta di scrub con bicarbonato e qualche goccia di acqua. Strofiniamo il composto ottenuto sulle mani o sul viso. Facciamo attenzione a non sfregare troppo e agiamo sempre con delicatezza, perché il bicarbonato potrebbe essere troppo abrasivo. Per un rimedio più delicato proviamo il latte freddo.

Sarà facilissimo togliere le macchie di tinta per capelli usando questo rimedio da veri professionisti

Ma c’è anche un altro trucchetto casalingo molto efficace, che potrebbe fare al caso nostro. Ci serviranno solo dell’olio d’oliva e del succo di limone.

L’operazione è molto semplice. Basterà mescolare questi due ingredienti. Bagniamo un dischetto di cotone con il composto ottenuto e procediamo ad eliminare le macchie di tintura da orecchie, fronte e viso. Sfregando sempre molto delicatamente. Utilizziamo questo rimedio anche sulle mani e sotto le unghie.