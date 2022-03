L’aria di primavera sta travolgendo molti segni, che finalmente vivranno un aprile favoloso all’insegna dell’amore e delle soddisfazioni professionali. L’Acquario sembrerebbe avere un periodo idilliaco, ricco di buone occasioni e meritato successo, al primo posto tra i favoriti.

C’è da dire, invece, che la sfortuna potrebbe colpire i Gemelli, mettendo i bastoni tra le ruote nel suo cammino. Sembrerebbe che le qualità comunicative siano venute meno, come anche la diplomazia, quindi dovranno evitare discussioni troppo complicate, che non portano a nulla.

Anche il Toro parte a rallentatore sul piano sentimentale, anche se la voglia di passione e amore è grande, ancora un poco di pazienza e le occasioni non mancheranno.

Primavera inizia con il botto grazie a Giove che porterà fortuna e guadagni a questi 3 segni favoriti dalle stelle

Ma i pianeti hanno anche splendidi progetti per altri segni che vivranno momenti estremamente positivi.

Il Cancro potrà contare su una serie di conoscenze che potrebbero trasformarsi in amore puro, vista l’immensa voglia di innamoramento. Inoltre, la fortuna sembrerebbe esserci anche in campo professionale, portando una serie di novità finanziarie.

Da aprile, infatti, possibili entrate in più dovute alle occasioni lavorative di successo o ad una promozione. Attenzione, però, a non tralasciare la salute, stancarsi troppo potrebbe essere controproducente, meglio affrontare tutto con la giusta calma e serenità.

La buona sorte favorirà i Pesci, che potrebbero avere dei riconoscimenti a lavoro, quindi i guadagni sarebbero dietro l’angolo. Capacità comunicativa alle stelle e la tenacia saranno le armi perfette per arrivare a importanti traguardi professionali, accompagnati da entrate notevoli.

In amore non dovrebbe avere particolari problemi o tensioni, anzi il sostegno della famiglia sarà un pretesto in più per vivere momenti sereni e felici.

Il Sagittario

Ma soprattutto questa primavera inizia con il botto, grazie a Giove, per il segno del Sagittario, il vero favorito della stagione.

Questo pianeta stimolerà la voglia di fare e di agire, regalando tantissime occasioni che portano guadagni interessanti. Potrebbe essere anche il periodo giusto per pensare a possibili investimenti o acquisti, perché la dea bendata riempirà il suo portafoglio.

Non solo fortuna economica e professionale, ma anche in amore le cose andranno a gonfie vele. Il Sagittario affronterà a testa alta vecchi problemi, le ansie e gli ostacoli per rivivere dei mesi di assoluta e meritata felicità e armonia.

La vita di coppia sarà caratterizzata dalla serenità, dove ogni sorta di questione sarà risolta prima del tempo. Anche chi non ha trovato la sua dolce metà potrà contare sui mesi primaverili, che saranno ricchi si sorprese e incontri.

Approfondimento

