Se abbiamo passato gli ultimi mesi in maniera non del tutto positiva, camminando sul filo del rasoio, per l’astrologia alcuni segni zodiacali troveranno finalmente la luce.

Sarà grazie al sole della primavera o al movimento dei pianeti, ma per molti ci sarebbe un’aria nuova e del tutto fortunata. Atmosfere positive, secondo gli astri, a breve travolgeranno il cammino di questi segni zodiacali. Quindi, facciamo un respiro di sollievo e, se siamo in questa lista, la buona sorte potrebbe bussare alla nostra porta.

Aprile sarà favoloso non solo per l’acquario, che avrà fortuna in amore e sul lavoro, ma anche questi segni brilleranno

Il prossimo mese gli astri doneranno all’Acquario tutte le armi e gli strumenti adatti a spaccare in ogni ambito. Anche se pieni di impegni e appuntamenti, finalmente potrà festeggiare i traguardi raggiunti sul piano professionale. L’atteggiamento meno diffidente potrebbe favorire nuove conoscenze o consolidare quelle già esistenti. Le opportunità e il successo, quindi, coinvolgeranno amore e lavoro, senza lasciare spazio a delusioni e negatività.

In piena forma sarà anche lo Scorpione, lasciando alle spalle instabilità e incertezze, soprattutto dal punto di vista dell’emotività. Finalmente, le energie e gli sforzi impiegati saranno ripagati, grazie al nuovo modo di affrontare le cose. La comunicazione in amore sarà alle stelle, quindi potrebbero esserci tante possibilità di trovare l’anima gemella.

Aprile sarà favoloso non solo per l’Acquario e lo Scorpione, ma anche per la Bilancia, segno ricco di fascino e intraprendenza. Il prossimo mese potrebbe essere tra i migliori dell’anno per questo segno, che sperimenterà una forza e un’energia inaspettata e fuori dal comune.

Capacità comunicative e coraggio saranno gli ingredienti base per ottenere grandi risultati, economicamente e in amore. È il momento giusto per fare nuovi programmi e condividere esperienze con il proprio partner o con il resto della famiglia.

Toro e Pesci

Venere e Marte sosterranno molte scelte e atteggiamenti dei Toro, che sta vivendo un inizio anno assolutamente positivo e appagante. È l’occasione giusta per fare quel salto qualità in termini di lavoro, dove i soldi potrebbero arrivare a valanghe, se faranno le scelte adeguate. Quindi, ci saranno possibili cambiamenti professionali, mentre le emozioni e l’emotività potrebbero portare a nuove storie d’amore o a rafforzare rapporti già esistenti.

Creatività e fortuna, grazie anche a Mercurio, per il segno dei Pesci, per i quali nuovi orizzonti professionali potrebbero arrivare inaspettatamente. Nettuno favorirà situazioni stabili sentimentalmente, mettendo da parte sofferenze passate e regalando incontri speciali e conoscenze interessanti.

Approfondimento

Il nuovo anno brillerà per questi segni che avranno tantissima fortuna nonostante Saturno contro