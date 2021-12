Festeggiare il nuovo anno travolti da amore intenso e sentimenti di rara passione, potrebbe essere per questi segni zodiacali una vera opportunità. Se per molti il 2021 non è stato un periodo florido e ricco di soddisfazioni, altri segni dovrebbero gioire, perché saranno baciati dalla dea bendata. L’oroscopo ha in serbo diverse sorprese e tante novità positive, che potrebbero rendere speciale il 2022.

C’è chi avrà grandi notizie in ambito lavorativo e chi invece troverà finalmente il meritato successo dopo mesi di impegno e dura fatica. L’unico ostacolo, secondo l’astrologia, potrebbe essere Saturno, che contro tutto e tutti, metterà i bastoni tra le ruote. Questo non vuol dire solo un’influenza positiva, perché potremmo avere anche degli importanti stimoli a livello di crescita personale.

Saturno potrebbe, infatti, agevolare un’uscita dalla comfort zone, per stimolare una certa evoluzione e mettere in luce i nostri limiti e superarli. Anche se intimamente potremmo sentire emozioni di solitudine, non dovremo mai perdere l’ottimismo e la forza di affrontare i nostri problemi. Nonostante ciò, alcuni segni zodiacali, riusciranno ad emergere e ritrovare un certo equilibrio, oltre una certa dose di fortuna.

Il nuovo anno brillerà per questi segni che avranno tantissima fortuna nonostante Saturno contro

I Pesci affronteranno i cambiamenti a testa alta, carichi di positività, potranno ricevere le meritate soddisfazioni, anche se dopo tanto lavoro e fatica. In amore ottime possibilità di trovare una persona da amare ed essere perfettamente corrisposti, per raggiugere un’intesa sorprendente.

La fortuna, però, non finisce qui, perché potrebbero aprirsi nuove strade vantaggiose e inaspettate, a livello professionale. L’anno 2022 sarà per i Pesci spettacolare, se opportunamente concentrati, riusciranno a conquistare molte vette.

L’anno nuovo sarà positivo e fortunato anche per i Leoni, notoriamente forti e determinati, potrebbero riuscire a raggiungere importanti obiettivi. In amore grandi passioni in arrivo e crescita per le coppie già formate. Le stelle dovrebbero appoggiare le sfide, anche quelle più difficili, migliorando anche le finanze. Un anno all’insegna della fortuna più sfacciata e dell’energia, che renderà questo segno sempre più vincente, anche dal punto di vista lavorativo ed economico.

Acquario

Per gli Acquario dovrebbe essere l’anno del riscatto e delle rivincite. Se per un lungo periodo hanno seminato con grande impegno, adesso si vedranno i frutti. Non solo a lavoro grandi soddisfazioni, ma anche a livello personale ci sarà una grande evoluzione e coscienza delle proprie potenzialità.

I suoi progetti e ambizioni, anche di rilevante importanza, potrebbero trovare la giusta conclusione. Le stelle potranno infatti favorire successi notevoli ed entrare economiche consistenti.

Dunque, il nuovo anno brillerà per questi segni che avranno tantissima fortuna nonostante Saturno contro, speriamo possano realizzare i sogni e conquistare il meritato successo.