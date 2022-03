Da lunedì saremo ufficialmente entrati in primavera. Tutti ne parlano e tutti la vogliono e finalmente è arrivata. Anche se il clima non ha ancora svoltato verso il caldo. Con il Nord che chiede a gran voce la pioggia, in un inverno stranissimo, nel quale le precipitazioni praticamente non si sono viste.

Oltre al passaggio di stagione, il 21 marzo si celebra l’ingresso nel mese dell’Ariete, con Pesci che saluta tutti e rimanda all’anno prossimo. Sarà proprio questo il segno con più novità nella prima settimana che andremo ad analizzare tra poco. Coraggio, dinamismo e decisione sono, da sempre, i simboli dei nati in questo periodo. L’ingresso del Sole nel segno rafforzerà ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno, questi aspetti.

Per Ariete sarà un inizio settimana top, nella quale potrebbero esserci incontri inaspettati. Cominciano delle giornate di grandi novità. A livello professionale potrebbe arrivare, come un fulmine a ciel sereno, una proposta totalmente inaspettata. Un’opportunità da cogliere al volo, senza bisogno di grandi riflessioni. Anche dal punto di vista affettivo potrebbero esserci degli sconvolgimenti. Tutti positivi. Si potrebbero consolidare dei rapporti e potrebbero nascerne di nuovi e proficui. Sarà una settimana con un turbinio di novità, tutte positive. Per coloro che compiranno gli anni, poi, le sorprese saranno ancora più grandi.

Prima settimana di primavera piena di novità per Ariete, liscia come l’olio per Vergine, mentre amore ed eros volteranno le spalle a questo segno

Chi invece non subirà scossoni in questa settimana è la Vergine. Il suo inverno è stato abbastanza buono, senza grandissimi picchi, ma anche senza troppe delusioni. La primavera inizierà sulla falsa riga dell’ultimo periodo, con pochissime preoccupazioni. A livello professionale continuerà il trend positivo, mentre dal punto di vista affettivo la situazione rimarrà molto tranquilla. Nubi all’orizzonte non se ne vedono, quindi bene così.

Purtroppo, invece, per lo Scorpione sono imminenti forti tempeste e non certamente positive. In amore sarà un avvio di primavera da dimenticare. Nulla andrà per il verso giusto e alcuni rapporti saranno destinati a rompersi. Cercare di farlo in maniera equilibrata sarebbe consigliabile. Magari è solo una crisi passeggera, non bisogna essere troppo franchi e duri.

Dall’altro lato, invece, il lavoro sembra procedere a gonfie vele. Questo potrebbe aiutare a concentrarsi maggiormente su questo aspetto, per non sentirsi totalmente abbattuti per quel che sta succedendo a livello affettivo. Poi, alcuni amici potrebbero venire in soccorso. Come si dice, si vedono nel momento del bisogno e questo certamente lo è.

Prima settimana di primavera piena di novità per Ariete, dunque, che festeggerà al meglio l’ingresso nel suo segno. Non andrà tutto bene allo Scorpione, ma ci sarà tempo per riprendersi.