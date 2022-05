Uno dei tanti aspetti positivi delle piattaforme di streaming è che propongono sempre nuovi contenuti. A volte si tratta di film e serie del tutto inediti, pensati appositamente per un pubblico moderno.

Altre volte, invece, vanno a ripescare alcuni film di anni fa, ma che sono ancora di altissima qualità e restano assolutamente rilevanti.

Oggi ne conosciamo uno del 2014 che quando è uscito ha sorpreso tutti gli appassionati. Si tratta di una pellicola di cui è meglio non conoscere troppo bene la trama, dato che ha dei colpi di scena davvero travolgenti. Non crederemo ai nostri occhi quando vedremo sullo schermo quello che capita. Andiamo dunque a conoscere questo fantastico prodotto di Hollywood.

Una pellicola che non è mai banale

Se andiamo su Netflix possiamo vedere “Gone Girl – L’amore bugiardo”. Il sottotitolo italiano potrebbe far pensare ad una commedia romantica, ma in realtà si tratta di un thriller che regala momenti davvero emozionanti.

Questo film è stato diretto da David Fincher, uno dei più apprezzati registi d’America. A lui si devono lavori quali “The Social Network”, “Seven” ed il più recente “Mank”. Con “Gone Girl” Fincher decide di raccontare una storia ricca di suspense e mistero. Il protagonista è Ben Affleck, un celebre attore che si è distinto in tantissimi ruoli diversi. Accanto a lui recita Rosamund Pike, attrice bravissima che si è guadagnata il favore del pubblico proprio con questo film.

Non crederemo ai nostri occhi quando vedremo su Netflix questo film ed i suoi sconvolgenti colpi di scena

La trama inizia subito in maniera misteriosa. Un giorno il personaggio di Ben Affleck torna a casa dal lavoro e non trova la moglie (Rosamund Pike), che è scomparsa improvvisamente. Chiama subito la polizia, che scopre tracce di colluttazione in casa. Emergono inoltre dei dettagli poco piacevoli sul loro rapporto, e la polizia inizia a pensare che il colpevole sia lui. Nel frattempo lo spettatore, tramite dei flashback, scopre dettagli su questo matrimonio complicato.

Il marito si trova quindi a dover respingere le accuse e cerca di trovare il vero colpevole della sparizione della moglie. Ovviamente non sveliamo nulla di più e lasciamo ai lettori il piacere di scoprire la soluzione al mistero.

Ci limitiamo a consigliare fortemente questo film, che è valso tante candidature ai maggiori premi internazionali, tra cui l’Oscar per la migliore attrice alla Pike. Ancora oggi la suspance che regala questa grande pellicola è difficile da replicare, ed è a volte considerato uno dei migliori film dello scorso decennio.

Approfondimento

Questo è il film Netflix che ha stregato tutti e che potrebbe vincere dieci Oscar