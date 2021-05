È boom di vacanze in camper per tantissimi italiani. L’anno scorso sono aumentati del 30% i viaggiatori che hanno scelto il camper. E anche quest’anno il trend si conferma.

Dopo la pandemia, le persone pianificano vacanze in sicurezza. E il camper sembra essere la soluzione migliore.

Effettivamente questa “casa su quattro ruote” è il compromesso perfetto per fare un viaggio senza mischiarsi tra la folla. È un mezzo davvero comodissimo, che garantisce libertà di spostamenti, di orari e comodità.

Un altro vantaggio del camper è che ha davvero tanto spazio per i nostri oggetti. Potremmo portarci realmente dietro la casa quando viaggiamo in camper.

Tra questi tanti oggetti, però, solo alcuni sono davvero indispensabili.

Ecco perché abbiamo pensato di suggerire un oggetto in particolare, che non deve mai mancare nei viaggi in camper, soprattutto in un momento come questo.

Prima di partire per un lungo viaggio o per una semplice vacanza, controlliamo di avere a bordo questo oggetto indispensabile per la nostra salute. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Chi se li dimentica è perduto

Partiamo dagli oggetti basilari. Sicuramente il tipico fornello da campeggio è indispensabile. Senza quello sarebbe impossibile vivere davvero bene la propria vacanza.

Un’idea originale che renderà davvero indimenticabile la nostra vacanza in camper è il barbecue. Ricordiamoci di caricarlo sul mezzo prima di partire.

In questo modo potremo goderci delle bellissime grigliate di carne o pesce con vista sui panorami mozzafiato che si incontrano lungo il tragitto.

L’igiene è importantissima

L’esperienza della pandemia ha segnato profondamente la maggior parte delle persone.

L’attenzione nei confronti della pulizia e dell’igiene è aumentata esponenzialmente, così come le vendite di gel lavamani e soluzioni simili.

Proprio per questo motivo è importante avere a bordo del proprio camper un’aspirapolvere portatile. Vivere in uno spazio ristretto come quello del camper, farà accumulare tantissimo sporco.

Ogni giorno dormiamo, mangiamo, camminiamo all’interno del camper. Per garantire l’igiene, e quindi la salute, di noi stessi e dei nostri cari, è fondamentale pulire quotidianamente l’interno del mezzo.

Prima di partire per un lungo viaggio o per una semplice vacanza, controlliamo di avere a bordo questo oggetto indispensabile per la nostra salute.

