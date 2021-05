Mare cristallino, spiaggia bianca e paesaggio da favola. Non stiamo parlando dei Caraibi, ma di un luogo che si trova in Italia. Troppo spesso, infatti, sogniamo di visitare luoghi da favola all’estero, senza tener conto delle straordinarie bellezze che abbiamo nel nostro Paese.

Dovremmo conoscere meglio la nostra bella Italia, che può vantare paesaggi di mare, montagna, collina e tanto altro ancora. A proposito di mare, proprio in Italia esiste un luogo paragonabile per bellezza ai Caraibi, ma è molto più vicino a casa nostra. Oltretutto basta saper cercare sui siti giusti per trovare una sistemazione ad un costo davvero ragionevole.

Possiamo trovare prezzi strepitosamente bassi per visitare gli straordinari Caraibi d’Italia, una bellezza a pochi chilometri da casa nostra che in tanti non conoscono. Scopriamo subito di che posto stiamo parlando.

Il nome tradisce le aspettative

Si chiama Cala Goloritzè, ed è un vero gioiello della Sardegna. Si trova nel Golfo di Orosei, in provincia di Nuoro, e vanta un mare turchese e una spiaggia bianca finissima mescolata a piccoli sassolini.

È talmente bella da essere stata dichiarata “Monumento Nazionale Italiano” nel 1995. Questa caletta è nata in seguito a una frana nel 1962 e arrivarci non è semplicissimo.

L’unica cosa certa, però, è che una volta raggiunta la meta, questo posto regala emozioni agli occhi e al cuore. Chiunque l’abbia vista, non può dimenticarsene. Una guglia calcarea sovrasta la spiaggia e il paesaggio è circondato da costoni montuosi sovrastati da vegetazione.

Prezzi per tutte le tasche

Essendo un posto così bello e apprezzato, i prezzi possono variare. Se si ha la pazienza di cercare, sarà facile trovare sistemazioni a poco prezzo, rimanendo nella provincia dell’Ogliastra. É possibile trovare hotel, affittacamere, alloggi, bed&breakfast e tanto altro ancora anche a partire da soli 30 euro a notte. Ecco perché è possibile trovare prezzi strepitosamente bassi per visitare gli straordinari Caraibi d’Italia, una bellezza a pochi chilometri da casa nostra che in tanti non conoscono.

Approfondimento

Fare una vacanza in paradiso con meno di 100 euro è possibile andando in uno di questi posti incredibili