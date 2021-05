Fare una visita a parenti o amici è un momento sempre importante. Specialmente di questi periodi in cui non abbiamo potuto passare molto tempo insieme ed è ancora rischioso.

Per celebrare bene questi attimi di condivisione prendiamo bene il tempo di offrire un tè. Una cerimonia che viene da lontano che è stata riadattata in diversi Paesi e culture.

L’Inghilterra, per esempio, avendo avuto una grande storia di espansione e di colonia è stata la prima esportatrice di tè. Non a caso si dice prendere il tè delle 5 del pomeriggio come gli inglesi. Vediamo come accogliere gli ospiti con una bellissima teiera e con 2 rituali tradizionali per servire il tè.

Quali sono gli oggetti più importanti per servire il tè in modo tradizionale

In Europa e in Italia abbiamo moltissimi serviti da tè in porcellana, belli e raffinati.

Se vogliamo seguire la tradizione giapponese utilizzeremo piuttosto delle teiere in ghisa per mantenere bene il calore. Queste possono essere anche messe direttamente sul fuoco per riscaldare l’acqua. La ghisa è un materiale più resistente della porcellana che offre numerose forme e colori.

Per un’appropriata cerimonia del tè in stile orientale ci servono assolutamente una teiera e delle tazze adeguate. Inoltre, delle tovagliette in bambù o di stoffa e dei cucchiaini per lo zucchero. Rispetto alla tradizione questi oggetti sono veramente pochi, se contiamo che se ne usavano almeno 28. È un momento poetico e culturale in cui si parla della società, dei valori umani e si sta insieme con piacere.

Come accogliere gli ospiti con una bellissima teiera e con 2 rituali tradizionali per servire il tè

Secondo la tradizione cinese e giapponese ci sono due modi principali in cui si serve il tè. Il primo è una sorta di meditazione dove si assiste in silenzio al servizio. Questo ha una dimensione spirituale.

Il secondo è un momento successivo in cui si discute e si tenta di indovinare l’origine e la provenienza delle foglie. Una vera e propria degustazione quindi. Era un gioco tipico delle famiglie nobili giapponesi. Nel frattempo, facciamo gustare un piccolo dolcetto rigorosamente prima della degustazione del tè.

La persona che serve è quella che ringrazia per la cerimonia, e spesso dedica una poesia o intona una canzone.