Durante un colloquio, spesso, si hanno dei dubbi su cosa è giusto indossare e cosa non lo sia. Ovviamente non esiste una regola fissa, perché ognuno è libero di mettere quello che vuole. Noi di Proiezionidiborsa però vogliamo dare qualche consiglio utile per farsi notare durante un colloquio.

La comunicazione

La comunicazione è molto importante, ma molto spesso ci si focalizza solo su quella verbale. Ma la comunicazione è anche non verbale. La maggior parte delle volte si comunica con i gesti, gli sguardi e anche con quello che si indossa. Scegliere un vestito al posto di una maglietta può cambiare molto l’impressione che si dà alle persone, una borsa rispetto ad un’altra, oppure anche un marchio rispetto ad un altro.

Ecco cosa bisogna indossare durante un colloquio per farsi notare e rimanere impressi nella mente

Dato che la comunicazione non verbale è molto importante, bisogna curare anche questa in sede di colloquio. Uno dei modi per farlo al meglio è quello di scegliere i colori giusti per i vestiti. Infatti dietro i colori si nascondono dei piccoli trucchi di psicologia, ma non solo.

Sui colori esistono moltissime teorie e studi

Ad esempio il camice dei chirurghi è verde perché facilita la visione del rosso in tutte le sue sfumature. Ma un colore non è solo in grado di dare valore ad un altro colore, questo è in grado anche di rimanere bene impresso nella mente delle persone. E quindi ecco cosa bisogna indossare durante un colloquio per farsi notare e rimanere impressi nella mente.

Il rosso o il blu elettrico

Durante un colloquio per fare colpo, infatti, si consiglia di indossare delle tonalità forti e vive. Come ad esempio il rosso oppure il blu elettrico. Magari si possono abbinare con delle tonalità più neutre come il nero o il bianco. L’importante è che ci sia uno di questi colori.

Approfondimento

Alcune domande che durante un colloquio è vietato fare a cui quindi si può non rispondere.