Siamo tutti in trepida attesa di trascorrere qualche ora di puro relax per crogiolarci al sole. Che sia sul balcone di casa o distesi su una sdraio al mare, la tintarella non può più aspettare. Le pelli chiare come ricotta non si addicono alle vacanze. È essenziale però, proteggere la pelle nel modo corretto. I raggi UV sono dannosi in qualsiasi periodo dell’anno, immaginiamo, esponendoci direttamente al sole, quanti rischi potremmo correre. Quale tipo di protezione acquistare è un dilemma vero e proprio. Ecco, quindi che la maggior parte delle farmacie offre un servizio utilissimo per compiere questa scelta.

Prima di partire per le vacanze e scegliere la protezione solare per un’abbronzatura perfetta dovremmo passare in farmacia per questo rapido controllo

In farmacia potremmo infatti richiedere il test sul nostro fototipo. Conoscere il nostro fototipo ci aiuta nella selezione delle crema solare e del fattore di protezione.

Ma cos’è il fototipo? I fototipi sono ben 6 secondo la classificazione di Fitzpatrick. Il criterio base di questa classificazione è la quantità di melanina che possediamo. La melanina è un pigmento presente nella pelle, negli occhi e nei capelli che determina i nostri colori. Elevate quantità di melanina denoteranno persone con carnagioni scure e capelli neri. Al contrario scarse quantità di melanina caratterizzano le persone dal colorito chiaro e capelli rossi. La presenza di più melanina corrisponderà ad un fototipo più alto. Il fototipo indica le reazioni che l’epidermide avrà all’esposizione dei raggi UV. Di conseguenza capiremo il tipo di abbronzatura che potremo raggiungere.

Il test

Nella maggior parte delle farmacie si potrà, quindi, fare un test per conoscere il proprio fototipo. Quest’analisi misura la quantità di melanina che possediamo. Grazie al test si va ad individuare anche il cosiddetto cromatismo pigmentato ossia le zone del viso che hanno una tonalità diversa rispetto al resto della pelle. Se non adeguatamente protette, queste discromie non visibili al momento, si trasformeranno in macchie scure. Inoltre il test rileva il livello di idratazione della nostro viso. L’analisi non è invasiva e generalmente ha un costo attorno ai 5 euro e talvolta è gratuita. Per effettuare il test occorre presentarsi in farmacia con viso pulito, senza crema né make up. Tramite una sonda che verrà passata sul viso verranno rilevati i dati necessari per scoprire le caratteristiche suddette.

Prima di partire per le vacanze, ricordiamoci quindi di passare in farmacia per questo breve ma utile test.

