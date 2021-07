Pochi conoscono un’informazione su sé stessi che è basilare per affrontare il sole e l’estate.

Conoscere il fototipo a cui si appartiene è molto importante, ad esempio per l’acquisto della giusta protezione solare. Inoltre ci può essere utile per calcolare le ore che la nostra pelle può tollerare come spiega qui la Redazione di ProiezionidiBorsa.

In pochi semplici passi possiamo scoprire un’informazione importantissima che riguarda la nostra salute

Ecco come scoprire a che fototipo apparteniamo. Le caratteristiche fisiche che incidono sul fototipo sono carnagione, occhi e capelli.

Esistono 6 fototipi e vanno dall’1 al 6 dove il 6 indentifica coloro che possono trascorrere più tempo al sole.

Fototipo 1

Se rientriamo nel profilo del fototipo 1 abbiamo le classiche caratteristiche irlandesi. Abbiamo, cioè, la pelle color latte con lentiggini, occhi azzurri e capelli rossi o biondi.

In questo caso occorrerà usare la massima protezione solare. Ma non solo. Dovremo evitare l’esposizione nelle ore centrali della giornata (12-16).

Anche i reverberi e i riflessi dati dalla neve possono causare ustioni. Difficilmente si arriverà ad un colorito abbronzato dorato ahinoi!

Fototipo 2

Il fototipo 2, invece, ha pelle chiara, capelli biondi o castano chiaro e occhi azzurri o verdi. Possono esserci anche delle lentiggini sparse sul viso e sul corpo.

Anche in questo caso la possibilità di scottature ed eritemi è veramente alta e occorre un fattore di protezione solare elevato.

Si può, però, raggiungere un lieve colorito abbronzato.

Fototipo 3

Se ci riconosciamo nel fototipo 3 allora abbiamo pelle chiara con capelli ed occhi castani. Oppure occhi chiari e una carnagione mediamente chiara.

La protezione solare, in questi casi, può diventare media con il trascorrere dei giorni in cui ci esponiamo al sole in spiaggia.

Fototipi 4, 5 e 6

Infine i fototipi 4, 5 e 6 hanno caratteristiche simili: pelle olivastra o scura, occhi scuri o neri e capelli neri.

In questo caso, però, non bisogna trascurare la protezione solare anche se di fattore inferiore.

Non dimentichiamo, poi, che i fototipi 1 e 2 e 3 devono proteggere, oltre che la pelle, anche gli occhi e i capelli. Un occhiale da sole con marchio “CE” già dovrebbe essere garanzia di idonea protezione. La normativa europea dovrebbe garantire, infatti, una protezione UV fino ad una lunghezza d’onda di 380 nm.

Meglio, comunque, assicurarsi che ci sia un marchio “UV400” ovvero la massima protezione riscontrabile.

