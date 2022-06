Dopo anni di chiusure e restrizioni sono tanti coloro che non desiderano altro che partire. Si è quasi ritornati alla normalità e questo permetterà di scegliere con attenzione la prossima meta. L’Europa con il favoloso Portogallo o gli Stati Uniti d’America? La Liguria o la Sicilia? I luoghi meravigliosi sono tantissimi, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Chi opterà per New York City deve sapere che ci sono attrazioni meravigliose da non perdere anche perché completamente gratis. In molti, però, stanno sognando il mare e le spiagge dorate su cui rilassarsi leggendo un buon libro.

Tra le mete estere più gettonate troviamo le Maldive ma anche l’Egitto dove sarà possibile abbinare visite culturali al mare. Oggi si volerà alla scoperta di Hurghada, città che sorge sul Mar Rosso perfetta anche per un viaggio in inverno. Si trova a circa 5 ore dall’Italia ed è un vero paradiso terrestre da vedere almeno una volta nella vita.

Mare cristallino, coralli e distese di finissima sabbia bianca abbondano in questo paradiso perfetto per una vacanza low cost vicino all’Italia

L’Egitto è la meta perfetta per chi vuole togliersi qualche sfizio spendendo poco. Hurghada è uno dei maggiori centri turistici della zona, da tempo si contende lo scettro con la famosissima Sharm el-Sheikh. La meta ideale per chi ama praticare sport acquatici come, ad esempio, vela o snorkeling. Oltre al mare questa zona offrirà anche la possibilità di andare alla scoperta del deserto. Alcune agenzie propongono cene nel deserto oppure uscite in quad o in cammello. Oltre a questo, proprio da Hurghada sarà possibile fare delle escursioni a Luxor e alla Valle dei Re.

Sempre da Hurghada saranno possibili alcune gite alla scoperta di isole vicine come, ad esempio, quella di Mahamya o le isole Giftun. Luoghi ottimi per chi ama osservare i fondali e ammirare non solo la barriera corallina ma anche centinaia di specie diverse di pesci. Nuotare circondati da una fauna incredibile sarà un’esperienza unica che ci accompagnerà per tutta la vita. Per queste gite meglio affidarsi a tour organizzati che sapranno guidarci al meglio.

Costi

Il costo della vita ad Hurghada è nettamente inferiore rispetto a quello italiano. Per questo motivo sarà possibile trascorrere una vacanza spendendo veramente poco. Ovviamente, i tour organizzati o i resort di lusso avranno costi superiori. Per esempio, una settimana in un resort all inclusive per due persone ad agosto potrebbe costare dai 400 ai 2000 euro a seconda dei servizi offerti. A questi andranno aggiunte le escursioni extra e, se si organizza per conto proprio, il volo che prenotato in anticipo avrà un prezzo irrisorio. Mare cristallino, coralli e distese di finissima sabbia bianca ci aspettano ad Hurghada.

Lettura consigliata

Spiagge bianche e rumore del mare ma anche una città leggendaria da visitare renderanno un sogno la vacanza in questo economico posto vicino all’Italia