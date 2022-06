Cos’è la malattia di Lyme che ha colpito l’ex Iena Victoria Cabello e qual è l’incidenza in Italia secondo l’ISS

Insieme a Nadia Toffa, è stata una delle inviate del programma Le Iene più peperina. Coda e frangia con il classico tailleur nero, Victoria è per anni tra le giornaliste più sagaci della fortunatissima trasmissione televisiva. Poi l’assenza dal piccolo schermo per diverso tempo. Un lockdown protratto che va molto oltre il Covid. E per capire cos’è che non va della sua salute, Victoria collabora pienamente per definire la diagnosi. Riesce ad individuare e descrivere bene i sintomi di una malattia che rimane di non facile individuazione.

Di cosa si tratta

Per capire cos’è la malattia di Lyme che ha colpito la Cabello, ci basiamo su due fonti autorevoli: l’Istituto Superiore di Sanità e l’Osservatorio delle Malattie Rare. Si tratta di una patologia di origine batterica che colpisce prevalentemente «la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. Può manifestarsi con sintomi gravi, persistenti e, se non viene curata, assume un decorso cronico. L’agente patogeno, la Borrelia, è un genere di batterio». Questo batterio può essere trasmesso all’uomo tramite puntura di zecca dura. Ovviamente non è detto che ad ogni puntura da zecca corrisponda la malattia. Però, da quanto apprendiamo, potrebbe insorgere, a volte, tramite tali punture. Per questo è sempre importante rivolgersi al personale medico in caso di attacco di zecca.

I numeri

Oltre a capire cos’è la malattia di Lyme che ha colpito Victoria, cerchiamo di comprenderne l’incidenza in Italia. Secondo i dati raccolti nella Circolare del Ministero della Sanità nel 2020, «nel periodo 1992-1998 si sarebbero verificati, in Italia, circa un migliaio di casi di borreliosi di Lyme. Le Regioni maggiormente interessate sono il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Trento). Nelle Regioni centro meridionali e nelle isole le segnalazioni sono sporadiche».

Adesso Victoria Cabello è in ottima forma e lo dimostra la vittoria dell’ultima edizione del reality Pechino Express. Un’avventura che solo con la sua tenacia, prima ancora che con la sua forza fisica, poteva superare. Con lei c’è l’amico storico Paride Vitale. Victoria vince la sfida, dice all’Italia e ai suoi fans che ce l’ha fatta. Contro la malattia per dire anche a sé stessa che di strada da percorrere ce n’è ancora tanta. E lei può farlo.

