Prima di friggere metti 1 cucchiaio di sale in pentola: il trucco che ti farà risparmiare tempo prezioso!

Basta un semplice cucchiaio di sale per risolvere un problema che in molti hanno quando friggono il pesce o le verdure.

La frittura ti garantisce sempre un risultato delizioso. Se sai come farla ti permette di dare un po’ di sapore in più agli alimenti e in particolar modo a pesce e verdure. Sicuramente avrai avuto modo di mangiare una buonissima parmigiana di melanzane fritta. Oppure di provare a mangiare i calamari fritti. Li avrai spesso mangiati al ristorante o cucinati autonomamente.

In quest’ultimo caso avrai notato che quando friggi la tua cucina diventa un disastro. L’olio schizza ovunque e bagna il piano di cottura e le piastrelle. Con un semplice cucchiaio di sale puoi risolvere questo problema e risparmiare tantissimo tempo che avresti altrimenti impiegato a pulire.

Prima di friggere metti 1 cucchiaio di sale nella pentola, così eviterai che l’olio schizzi ovunque

Riempi un cucchiaio di sale grosso e versalo all’interno della pentola. Solo dopo puoi mettere l’olio che utilizzerai per friggere e farlo scaldare. Attendi che raggiunga la temperatura giusta e procedi a friggere le verdure o il pesce.

Perché il sale grosso è un buon rimedio per evitare che l’olio schizzi ovunque? La risposta è semplice: assorbe l’umidità in eccesso. Dunque, prima di friggere metti 1 cucchiaio di sale in pentola. Ti sarà di grande aiuto.

Usa anche dei fogli di alluminio

Se vuoi assicurarti che il piano di cottura non si sporchi in alcun modo ti consigliamo di rimuovere le griglie dei singoli fornelli. In seguito copri il piano di cottura con dei fogli di alluminio. Quindi rimetti le griglie e procedi con la frittura.

Un’alternativa al sale

Se non hai del sale grosso a disposizione puoi ricorrere ad una semplice patata priva di buccia. Mettila all’interno dell’olio per friggere prima che questo diventi bollente. Proprio come il sale, la patata assorbirà tutta l’umidità in eccesso.

Una volta che l’olio raggiungerà la giusta temperatura dovrai rimuoverla con una schiumarola facendo attenzione a non ustionarti. Fatto ciò non ti resta che procedere con la frittura.

Come non far puzzare la casa quando friggi

Oltre a mettere il sale o una patata nella padella ti consigliamo di mettere un pentolino di acqua accanto alla pentola in cui stai friggendo. In seguito accendi il fuoco e versa al suo interno un bicchiere di aceto. Così, oltre ad evitare che la casa si sporchi, impedirai che finisca per puzzare di fritto. Se non ti piace l’odore dell’aceto puoi ricorrere ad un’alternativa. Versa del succo di limone nell’olio di frittura e getta al suo interno anche il frutto senza privarlo della buccia.

Quanto olio usare per friggere?

Approfittiamone per dare una piccola informazione. Se vuoi ottenere un fritto poco unto e che quindi non sporchi tutto ti conviene utilizzare molto olio per friggere. La quantità giusta è di circa 10 volte superiore al peso del cibo. Quindi, ti conviene munirti di bilancia e fare un rapido calcolo.

