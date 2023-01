Dopo il forte scrollone di mercoledì scorso, i mercati internazonali hanno continuato a mantenere un’intonazione ribassista di brevissimo, seppur più volte hanno tentato di riportarsi al rialzo. Cosa attendere da ora in poi? Oggi possiamo aggiungere un tassello in più al puzzle: i mercati hanno deciso ed è questa la strada che seguiranno fino al 31 gennaio. Andiamo a vedere quale potrebbe essere un comportamento da tenere per il trading di breve termine.

Momento particolare per chi investe i propri soldi. I mercati obbligazionari sono arrivati a un punto nodale dove si dovrebbe prestare molta attenzione ad eventuali rischi. Quelli azionari invece, da diverse sedute mostrano una certa indecisione a ridosso del primo setup annuale che scadrà il 31 gennaio. Quale direzione prenderanno? Negli ultimi giorni Wall Street ha continuato a mostare forza, mentre l’Europa, dopo lo swing ribassista di mercoledì scorso rimane ancora impostata al ribasso.

Dove sono ora diretti i prezzi?

Alle ore 15:50 della giornata di contrattazione del 25 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.099

Eurostoxx Future

4.135

Ftse Mib Future

25.860

S&P 500 Index

3.969,04.

Oggi potrebbe aver portato più chiarezza rispetto agli ultimi giorni, Infatti, agli oscillatori che sono girati al ribasso da una decina di giorni, si abbinano ora i prezzi che confermano (sembrano per il momento) swing ribassisti.

I mercati hanno deciso ed è questa la strada che seguiranno fino al 31 gennaio

Pertanto continuiamo a monitorare i seguenti supporti:

Dax Future

15.073

Eurostoxx Future

4.139

Ftse Mib Future

25.815

S&P 500 Index

3.971.

e le stesse resistenze:

Dax Future

15.195

Eurostoxx Future

4.166

Ftse Mib Future

25.970

S&P 500 Index

4.015.

Sembra che si voglia intraprendere la strada del ribasso, e se questa decisione verrà confermata dalla rottura dei supporti poc’anzi indicati, fino al 31 gennaio si potrebbe scendere del 3/5% dai livelli attuali. Dopo settimane di corsa al rialzo, ora ci potrebbe stare qualche giorno al ribasso.

Ti potrebbe anche interessare questo articolo

Se compro un appartamento di 80 mq a 100.000 € e lo affitto a 650 € al mese, quando guadagno veramente?