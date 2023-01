Ecco quali sono le 3 marche di fette biscottate con meno zuccheri da comprare al supermercato adatte per chi vuole stare in forma

Cosa comprare al supermercato per una colazione sana, leggera ma comunque gustosissima? Facile, basta dirigersi su queste fette biscottate ottime.

Il momento della colazione è uno dei più importanti di sempre. È tra le prime cose che facciamo appena svegli, ciò che ci dà la giusta carica ed energia per iniziare le nostre attività quotidiane. Proprio per questo motivo, è importante farla nel modo più corretto e salutare possibile. Sbagliano, infatti, le persone che saltano questo pasto, il primo vero sprint per il nostro organismo, fondamentale per partire col piede giusto.

Ognuno, però, ha le proprie preferenze in fatto di cibo. C’è chi ama gustarsi il proprio cappuccino e brioche al bar, e chi opta per una semplice tazza di latte con cereali o pane e marmellata.

Una delle colazioni che, bisogna ammetterlo, è tra quelle più in voga è sicuramente quella a base di fette biscottate e marmellata. Detto questo, però, è importante fare una dovuta distinzione. Non tutte le fette biscottate, infatti, sono uguali, anzi. Molte di quelle che troviamo al supermercato sono piene di zuccheri, anche se non ne siamo pienamente consapevoli.

Basti pensare a quelle confezioni di fette biscottate su cui è riportata la dicitura “senza zuccheri”. Ad un primo sguardo, chiunque penserebbe che, dietro quella scritta, ci siano fette biscottate senza zuccheri, appunto. In realtà non è così, poiché, le fette in questione sono senza zuccheri aggiunti, che è ben diverso.

E, se andassimo a controllare bene i valori nutrizionali, potremmo anche scoprire che, le suddette, potrebbero contenere addirittura più zuccheri di altre prive della dicitura sibillina. Facciamo, quindi, un rapido elenco delle fette biscottate con il più basso contenuto di zuccheri.

Ecco quali sono le 3 marche di fette biscottate con pochi zuccheri e ricche di fibre perfette per l’organismo

Una fetta biscottata non è valorizzata al meglio senza una buona confettura spalmata su di essa. Per essere apprezzarla ancora di più, potremmo provare a fare qualche marmellata a casa, ad esempio quella buonissima alla zucca.

Per quanto riguarda le marche, invece, tra le migliori ci sono sicuramente “Le fresche biscottate” integrali. Sono ricche di fibre, ma povere di zuccheri, visto che 100 grammi di prodotto ne contengono solo 4,5 grammi. Sono gustose e croccanti, e hanno un plus rispetto alle altre marche concorrenti: le fette, infatti, sono impacchettate in confezioni monoporzione, perfette per preservarne la freschezza.

Ancora più fibre ottime per l’intestino

Passiamo ad un’altra marca, anche questa davvero ottima per chi vuole restare in forma. Si tratta delle fette biscottate “Misura”, azienda che, negli anni, è diventata un vero e proprio colosso nel settore del benessere alimentare.

Le fette di questo marchio, infatti, sono ricche di fibre (100g di prodotto ne contengono 13g), mentre gli zuccheri sono 7 g. Il valore dello zucchero, quindi, è leggermente più alto rispetto al precedente; resta il fatto che queste fette biscottate sono perfette per chi tiene alla propria linea e salute.

Infine, anche le fette biscottate “Colussi” sono un’ottima variante, con 12 g di fibre e 7 g di zuccheri ogni 100 g di prodotto. Ecco quali sono le 3 marche produttrici di fette biscottate ottime per iniziare la giornata.

Ricordiamoci, inoltre, che, in alternativa alla marmellata, potremmo spalmare tantissime altre golosità sulle fette biscottate per restare in forma.