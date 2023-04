Come scegliere lo scovolino del mascara giusto a seconda della forma delle tue ciglia

In una make-up routine è essenziale che ci siano trucchi che siano buoni. Per buoni non si intende di marca costosa, in quanto nel commercio esistono tantissimi prodotti low cost che a volte sono anche migliori di quelli con un prezzo “importante”.

Per trucchi buoni si intende di riuscire a trovare un prodotto che sia anche conforme al nostro viso, in termini di colorazione, di scovolino se parliamo di mascara, ecc.. Oggi per questo motivo, ci soffermeremo su come trovare il mascara perfetto a seconda delle proprie ciglia.

Quanti scovolini di mascara esistono

Il mascara è un prodotto che viene utilizzato agli occhi. Serve per allungare le ciglia e dargli ancora più colore. Non tutti hanno la fortuna di avere delle ciglia lunghe di natura e per questo esiste il mascara. Ce ne sono di diverse colorazioni ma quello più utilizzato è il nero oppure il marrone. Va a cambiare anche il pennellino con cui si applica, che si chiama scovolino. Infatti possiamo dire che esistono:

scovolino curvo; scovolino a punta; scovolino a clessidra; scovolino a pettine.

Come scegliere lo scovolino del mascara giusto e non formare i grumi

Ovviamente a seconda di come siano le proprie ciglia lo scovolino giusto fa la differenza. Molto dipende quindi dalla forma e dalla consistenza della nostra ciglia, che in questo caso potrebbe essere:

corta; sottile; diritta.

Può anche capitare di avere le ciglia corte e diritte oppure sottili e corte. In quel caso si potrebbe pensare di abbinare insieme più tipologie di mascara per ottenere un risultato ancora più bello.

Lo scovolino adatto

Per le ciglia corte è consigliabile utilizzare lo scovolino a clessidra e a punta. Quello a clessidra va a raccogliere anche le ciglia più piccole e corte. Dona un effetto volumizzante e in un batter d’occhio saranno da corte a folte. Quello a punta invece, ha una base un po’ più grossa rispetto alla punta. Questo consente di allungare e volumizzare le ciglia nel momento che andiamo ad applicare il prodotto. La punta sottile riesce a prendere anche le ciglia più interne, che magari sono difficili da far allungare.

Per chi invece ha le ciglia diritte serve assolutamente il mascara curvo. Questo darà una forma al nostro occhio non indifferente. Il bello del make-up è proprio questo. A seconda dei prodotti che vai a scegliere puoi dare al viso un’espressione diversa. Ad esempio gli occhi con il mascara vanno a cambiare tantissimo. Lo sguardo diventa molto più intenso e anche sexy se lo sai applicare nel modo corretto. Il mascara a spazzola servirà per un look di tutti i giorni, neutro e semplice.

Come non formare grumi

La pecca nell’applicare il mascara è che spesso si vanno a formare grumi. La prima cosa da fare è accertarsi che il mascara non sia vecchio. Quando inizia a seccarsi è molto più probabile che si vadano a formare, servirà quindi un mascara fresco e nuovo. Inoltre servirà applicarlo con un movimento a zig zag e non diritto. Così le ciglia si andranno a separare tra di loro ed eviteremo la formazione di grumi che sono molto fastidiosi e rovinano il make-up. Ecco come scegliere lo scovolino del mascara per non sbagliare mai un colpo.