Al banco ortofrutta nel mese di maggio troveremo questi alimenti: ecco perché consumarli

Al supermercato ogni mese possiamo trovare tantissime varianti di alimenti. Questo perché ogni mese che viene porta con sé tantissime novità da un punto di vista alimentare.

Proprio per questo esistono gli alimenti che vengono definiti di stagione e saranno proprio quelli ad avere delle proprietà nutrizionali davvero ottime. Oggi ci concentriamo sul mese di maggio, iniziato da poco, conoscendo la sua frutta e verdura.

La frutta

In questo mese dal fruttivendolo possiamo trovare:

fragole;

ciliegie;

albicocche;

pesche;

limoni;

mele.

I benefici li vedremo tra un po’.

La verdura

Per quanto riguarda invece il reparto ortaggi, nel mese di maggio le verdure sono:

asparagi;

bietola;

cetrioli;

cicoria;

catalogna;

fagiolini;

sedano rapa;

teccole;

valeriana;

spinaci;

zucchine.

Ce ne sono ancora tanti altri. Come possiamo notare a maggio la verdura è davvero tanta, possiamo dire di avere l’imbarazzo della scelta.

Al banco ortofrutta nel mese di maggio troveremo questi alimenti: ecco cosa contengono

Mangiare frutta e verdura sappiamo essere davvero importante. Tant’è vero che sarebbe necessario consumare entrambe tutti i giorni. Le verdure dovrebbero accompagnare i nostri pasti mentre la frutta può essere un ottimo spuntino di metà giornata. Ma perché questa frutta e verdura viene così tanto consigliata? Prendiamo in esame alcuni alimenti citati e vediamo cosa contengono.

Le albicocche

L’albicocca è un frutto molto amato anche dai bambini. È ricca di vitamine, proprio per questo è consigliata ai più piccoli in modo da nutrirsi correttamente nell’arco della giornata. Oltre a questo sembrerebbe essere ricca di benefici. Ad esempio è ricca di antiossidanti ma è anche un alimento antinfiammatorio. Viene molto consigliata in casi di stanchezza generale, in quanto dona forza. Può aiutare durante un’intensa attività fisica oppure durante l’estate se si accusa spossatezza causata dal troppo caldo. Possono essere utilizzate all’interno di uno yogurt magro anche come spuntino in caso di dieta ipocalorica. Molti le utilizzano anche come ingrediente per fare torte e vari dolci.

I fagiolini

Per quanto riguarda i fagiolini possiamo dire essere poveri di carboidrati ma ricchi di proteine. Motivo per il quale vengono assunti molto nelle diete delle persone che praticano molto sport. Sono alimenti ricchi di fibre. Proprio per questo servono tantissimo per la salute del nostro intestino. Le fibre consentono di andare meglio in bagno e questo porta ad avere una pancia più sgonfia. Come vitamine contengono la vitamina A, B in particolare.

Al banco ortofrutta nel mese di maggio la B9

La vitamina B9 rappresenta l’acido folico, molto importante in gravidanza perché consente la crescita sana dell’embrione. Ed è così che vengono consigliate nel periodo di attesa. Contengono anche tanta acqua e hanno un effetto depurativo e detossificante. Dunque possiamo dire che al banco ortofrutta nel mese di maggio sono questi i cibi che dobbiamo assolutamente acquistare, per approfittare di tutte queste proprietà benefiche.