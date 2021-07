Sono troppo ottimisti quelli che pensano di dover fare i conti con l’invecchiamento cerebrale verso i 70 anni. In realtà il processo di deterioramento neuronale, oltre ad essere inevitabile, inizia ben presto e interessa alcune specifiche aree più di altre. Si può però intervenire a favore delle facoltà mentali già con “3 esercizi per allenare il cervello ogni giorno per 5 minuti”. E ciò perché lo sforzo cognitivo quotidiano e gli stimoli intellettuali rallentano il declino di molte abilità mentali, prime fra tutte quelle linguistiche.

Quel che è certo è che in ogni stagione della vita vi sono capacità che si deteriorano, altre che invece diventano più resistenti e migliorano. Pur tuttavia già a 30 anni si registra una diminuzione dei neuroni ecco perché prima ancora dei 60 anni serve questo per non perdere la memoria e l’udito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Qualche aiuto fondamentale giunge da un regime alimentare ipocalorico che porta ad evitare cibi grassi e vuoti di nutrienti, alcol e bevande piene di zuccheri. I nostri Esperti hanno per esempio suggerito di assumerne anche soltanto “3 cucchiaini a pranzo per migliorare memoria e mente dopo i 40 anni”.

Prima ancora dei 60 anni serve questo per non perdere la memoria e l’udito

Anche la scelta degli alimenti che rientrano nella dieta quotidiana può aiutare a prevenire la diminuzione delle memoria e dell’udito. In particolare ricerche recenti hanno rilevato che una carenza di vitamina B12 aumenta del 39% il rischio di danni all’udito. E con ciò si intende specificatamente il rischio di effetti negativi sull’equilibrio che è fondamentale per i soggetti che soffrono di acufene.

Al contrario aumentare l’assunzione di acido folico e di vitamina B12 equivale a proteggere l’apparato uditivo fino al 20% in più. Inoltre la vitamina B12 risulta particolarmente indicata contro la perdita delle facoltà mnemoniche perché contribuisce al funzionamento del sistema nervoso. L’eventuale carenza nutrizionale delle vitamine del gruppo B in generale è infatti all’origine del declino cognitivo. Assicurarsi il giusto apporto di vitamina B12 favorisce la formazione delle sinapsi e delle membrane neuronali.

Pertanto soprattutto dopo i 50 anni conviene consumare alimenti ricchi di vitamine del gruppo B per prevenire alterazioni di memoria e udito.

Approfondimento

Bastano 21 giorni al nostro cervello per cambiare 3 cattive abitudini e stare bene con se stessi