Uno dei malesseri in assoluto più antipatici e in grado di rovinarci la giornata è il mal di testa. Stress, pensieri, alimentazione e scarso sonno sono alcune delle cause principali del suo comparire. Ma ecco 3 cause insolite poco conosciute ma devastanti che scatenano l’emicrania facendoci impazzire. Le vediamo assieme agli Esperti della Redazione in questo articolo.

Attenzione al vento e in modo particolare a quello caldo cioè lo scirocco che può innescare un forte mal di testa. E viste le giornate calde di questi giorni non è assolutamente un’ipotesi remota, anzi. Accade solitamente alle persone meteoropatiche cioè a coloro che sentono il cambiamento del tempo sul proprio organismo. Tecnicamente la carica di elettricità presente nell’aria crea malessere soprattutto a livello di circolazione sanguigna e respirazione. Ecco perché molte persone con l’arrivo del vento soffrono anche di vertigini e variazione della pressione arteriosa. Attenzione anche agli odori trasportati dal vento perché possono rappresentare un ulteriore disturbo al nostro equilibrio fisico.

La cattiva abitudine del digiuno

Se il vento non dipende da noi e quindi è un fattore imprevedibile c’è invece una cattiva abitudine che nasce dalla nostra volontà e può causare il mal di testa: stare a digiuno. Il cervello ricordiamo ha bisogno di nutrimento costante e saltare i pasti significa lasciarlo senza energia. E sappiamo bene quanto bisogno ne abbia il cervello umano per regolare tutti i cicli del nostro organismo. Se per motivi di lavoro sappiamo che salteremo il pasto cerchiamo di organizzarci anche con un frutto, una barretta proteica o della frutta secca. Per lo meno non faremo mancare vitamine, sali minerali e nutrienti per troppo tempo.

Essere sovrappeso può scatenare l’emicrania

Ultimo fattore importante e sottovalutato che può scatenare l’emicrania: il sovrappeso. Attenzione ai chili di troppo perché non fanno bene nemmeno alla testa. Questo perché i grassi rilasciano tossine e sostanze infiammatorie che vanno a influire sulla nascita dell’emicrania. Non è un caso che la scienza alimentare stessa riconosca il rapporto diretto tra perdita di peso e diminuzione delle emicranie.

